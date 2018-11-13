Общество 13.11.2018 15:52
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13.11.2018 15:52
Почвенная засуха под озимыми культурами сохраняется в северо-восточных районах Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Южном региональном центре МЧС. Такая погода, которая сложилась на сегодняшний день в регионе, крайне губительна для озимых. Так, сегодня, по информации Волгоградского ЦГМС, в Волгоградской области сегодня порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, температура воздуха ночью опустится местами до -9. Отсутствие снежного покрова при отрицательных температур серьезно угрожает будущему урожаю озимых.
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