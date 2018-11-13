В Волгоградской области цены на жизненно важные лекарства останутся на прежнем уровне

Здравоохранение 13.11.2018 15:33
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13.11.2018 15:33
«Оставить на прежнем уровне предельный размер оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на территории Волгоградской области». К такому решению пришли участники заседания коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области, где обсуждался вопрос.
Согласно отчета, опубликованного на официальном сайте комитета, - сообщает ИА «Высота 102», - несмотря на очень высокую конкуренцию на фармацевтическом рынке, размеры оптовых и розничных надбавок в Волгоградской области оставались ниже максимального уровня, установленного органом регулирования.
Так, «расчетный размер предельной оптовой набавки с учетом федеральной составляющей на плановый период регулирования 2018 г. составил 9,41%, что ниже аналогичного действующего предельного размера оптовой набавки, принятого органом регулирования, на 4,9%. Расчетный размер предельной розничной надбавки составил 17,17%. Это ниже действующего предельного размера розничной набавки, принятого органом регулирования, на 6,55%», - говорится в отчете.
Всего на территории региона общее количество зарегистрированных субъектов регулирования составляет 1970 единиц, из них аптек и аптечных пунктов, реализующих товар в розницу - 1949. Средняя величина заработной платы сотрудника аптеки в волгоградском регионе составляет 31 тыс. 572 руб.
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