Здравоохранение

В Волгоградской области цены на жизненно важные лекарства останутся на прежнем уровне

Здравоохранение 13.11.2018 15:33
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13.11.2018 15:33


«Оставить на прежнем уровне предельный размер оптовых  и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на территории Волгоградской области». К такому решению пришли участники заседания коллегии комитета тарифного регулирования  Волгоградской области, где обсуждался  вопрос. 
Согласно отчета, опубликованного на официальном сайте комитета, - сообщает ИА «Высота 102»,  - несмотря на очень высокую конкуренцию на фармацевтическом рынке,  размеры оптовых и розничных надбавок в Волгоградской области оставались ниже максимального уровня, установленного органом регулирования. 
Так, «расчетный размер предельной оптовой набавки с учетом федеральной составляющей на плановый период регулирования 2018 г. составил 9,41%, что ниже аналогичного действующего предельного размера оптовой набавки, принятого органом регулирования, на 4,9%. Расчетный размер предельной розничной надбавки составил 17,17%. Это ниже действующего предельного размера розничной набавки, принятого органом регулирования,  на 6,55%», - говорится в отчете. 
Всего на территории региона общее количество зарегистрированных субъектов регулирования  составляет  1970  единиц, из них аптек и аптечных пунктов, реализующих товар в розницу -  1949. Средняя величина заработной платы сотрудника аптеки в волгоградском регионе составляет 31 тыс. 572 руб. 

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