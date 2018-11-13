В Волгограде отстроят сгоревший корпус университета за 10 миллионов рублей





Волгоградский государственный аграрный университет выделил более 10 миллионов рублей на возведение здания учебного корпуса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, планируется поставить стены,сделать проемы, уложить кровлю, а также другие строительные работы. Объект должен быть закончен к 30 апреля следующего года.

Напомним, в начале августа этого года в одном из учебных корпусов ВолГАУ вспыхнул пожар. Как потом выяснилось, очаг возгорания находился в библиотеке на четвертом этаже. Корпус серьезно пострадал.



