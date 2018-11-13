В Волгограде отстроят сгоревший корпус университета за 10 миллионов рублей

Общество 13.11.2018 15:02
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13.11.2018 15:02
Волгоградский государственный аграрный университет выделил более 10 миллионов рублей на возведение здания учебного корпуса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, планируется поставить стены,сделать проемы, уложить кровлю, а также другие строительные работы. Объект должен быть закончен к 30 апреля следующего года.
Напомним, в начале августа этого года в одном из учебных корпусов ВолГАУ вспыхнул пожар. Как потом выяснилось, очаг возгорания находился в библиотеке на четвертом этаже. Корпус серьезно пострадал.
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