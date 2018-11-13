ВТБ в ЮФО увеличил на четверть выдачи автокредитов

Экономика 13.11.2018 14:55 Реклама
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13.11.2018 14:55
Банк ВТБ по итогам девяти месяцев 2018 года выдал жителям Юга 8,1 тыс. автокредитов на общую сумму более 8 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 25%. Об этом сообщил управляющий розничным филиалом ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.
Лидером по количеству и объему проданных автомобилей в кредит стала Кубань – свыше 3,3 тыс. шт. на сумму 2,5 млрд руб. Второе место занимает Ростовская область– 2,5 тыс. шт. на 1,5 млрд рублей. Наибольший рост покупательской активности зафиксирован в Волгоградской области, где банк в сравнении с 2017 годом увеличил на треть объемы продаж – до 900 млн руб. В Астраханской области выдано на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года – около 500 авто на 300 млн руб.
Примерно 70% продаж в ЮФО приходится на новые автомобили, при этом растет спрос на авто с пробегом. По сравнению с девятью месяцами прошлого года их доля выросла в среднем на 16%. Кроме того, в Ростовской и Астраханской областях они занимают свыше трети от общего объема выдач.
Наиболее востребованными у клиентов были программы для покупки новых автомобилей «Автоюбилей», «Автопривилегия» и «LadaFinancialSpecial» - с долей 40% от общего объема продаж. Около 90% заемщиковоформили автокредит по двум документам.
По отношению к январю-сентябрю прошлого года средний размер автокредита в 2018 году увеличился в Краснодарском крае на 9% - до 720 тыс. руб., в Донском регионе и Астрахани на 3,5% - до 630 тыс. руб., а в Волгограде остался на прежнем уровне - 530 тыс. руб.
На Юге в топ-3 самых популярных марок входит Lada, Hyundai и Kia. За исключением краснодарцев и волгоградцев, отдающих предпочтение Volkswagen (в рейтинге – 3 место).
«С начала года ВТБ полностью трансформировал всю продуктовую линейку автокредитов. На данный момент новый автомобиль можно приобрести в кредит по ставке от 5%, а с пробегом – от 7,9%. Помимо этого, у клиентов появилась возможность оформить кредит без страхования залога (КАСКО) или воспользоваться конструктором, позволяющий выбрать самостоятельно опции займа. Всё это положительно сказывается на объеме выдач, и мы прогнозируем дальнейший рост портфеля», - отметил управляющий розничным филиалом ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.
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