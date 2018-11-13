Расследования

В Волгоградской области бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников

Расследования 13.11.2018 13:50
734 0
13.11.2018 13:50


Работник службы такси за оказание содействия полиции в предотвращении тяжкого преступления будет номинирован на участие в ежегодном конкурсе «Народный дозор». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в дежурную часть отдела МВД России по Жирновскому району обратился водитель одной из местных служб такси, сообщивший полицейским о возможно готовящемся мошенничестве, в которое его пытается вовлечь неизвестный. По словам 36-летнего мужчины, в 14-17 часов ему на мобильный  телефон позвонил незнакомый мужчина, который попросил забрать с адреса в городе Жирновск денежные средства и перевести их через терминал. Незнакомец также пообещал таксисту вознаграждение в сумме 2 тысяч рублей. Однако у мужчины закрались сомнения, все ли здесь чисто? Он не стал переводить деньги, а сообщил о подозрительном звонке в полицию. Сотрудники полиции установили, что в этот же день, в 12-00 часов на домашний телефон 78-летней местной жительницы позвонил неизвестный, который представился ее зятем. Незнакомец сообщил, что является виновником драки и ему грозит уголовная ответственность, избежать которую «помогут» 50 тысяч рублей. Пожилая женщина поверила ему и согласилась передать требуемую сумму денег. Однако подъехавший к ее дому таксист проявил гражданскую сознательность. Факт перевода денег телефонному аферисту был пресечен:  50 тысяч рублей возвращены пенсионерке. По данному факту проводится проверка; устанавливается личность звонившего для привлечения его к уголовной ответственности за мошенничество.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Установлена причина смерти 4-летнего мальчика из Михайловки Волгоградской области
04.11.2018 19:05
39060 0
В Волгоградской области нашли тело пропавшего ребенка в уличном туалете (ФОТО)
04.11.2018 12:21
34993 2
«Где деньги, Зин?»: в Волгограде за ремонт объекта ЧМ-2018 строителям должны миллионы рублей
16.10.2018 15:04
13823 16
Расследования
13.11.2018 15:06
Расследования 13.11.2018 15:06
263 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.11.2018 13:35
Расследования 13.11.2018 13:35
7509 26 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.11.2018 12:09
Расследования 13.11.2018 12:09
2447 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.11.2018 15:34
Расследования 12.11.2018 15:34
2655 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.11.2018 14:53
Расследования 12.11.2018 14:53
14356 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.11.2018 13:18
Расследования 12.11.2018 13:18
2813 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.11.2018 12:43
Расследования 12.11.2018 12:43
5302 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.11.2018 12:25
Расследования 12.11.2018 12:25
2093 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.11.2018 11:59
Расследования 12.11.2018 11:59
1079 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.11.2018 14:53
Расследования 11.11.2018 14:53
3019 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.11.2018 09:02
Расследования 11.11.2018 09:02
2551 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.11.2018 14:30
Расследования 10.11.2018 14:30
3690 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.11.2018 09:50
Расследования 10.11.2018 09:50
2419 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.11.2018 14:55
Расследования 09.11.2018 14:55
10003 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.11.2018 11:39
Расследования 09.11.2018 11:39
2268 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:06
Бюджет Волгоградской области "вошел в долю" в покупке недвижимости на треть миллиарда рублейСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде отстроят сгоревший корпус университета за 10 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области бдительный таксист спас пенсионерку от мошенниковСмотреть фотографии
13:35
Следствие узнало, в чьи карманы "утекли" финансы волгоградского завода-банкрота Смотреть фотографииCмотреть видео
12:42
Бюджет Волгоградской области ждут серьезные потери в 2019 годуСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде осудили оконщика за похищение сбережений у клиентки
12:30
На трассе Москва-Волгоград снесут кафе-самостройСмотреть фотографии
12:30
Новую спортивную площадку «сдали под ключ» в детском центре «Рассвет»Смотреть фотографии
12:29
В Волгограде жителю Ставрополья за дачу взятки в 500 рублей «светит» до года колонииСмотреть фотографии
12:15
Волгоградская область готовится принимать на лечение иностранных гражданСмотреть фотографии
12:09
Строители дороги под Волгоградом подсунули чиновникам «палки» вместо саженцевСмотреть фотографии
11:17
Более 1,5 миллиона рублей жительница Волгограда потеряла на "бирже" с помощью мошенниковСмотреть фотографии
10:56
Доска позора: Оживленная улица в Волгограде превратилась в мусорную свалкуСмотреть фотографии
10:25
Нижнюю террасу набережной в Волгограде «укутывают» в новый бетонСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области не удержали цены на топливоСмотреть фотографии
09:04
На трассе Астрахань-Волгоград в грузовике нашли тонны подозрительного шампуняСмотреть фотографии
08:48
В Волгоградской области грузовой прицеп пылал на трассе больше двух часовСмотреть фотографии
21:08
В Волгограде новорожденные близнецы погибли во время пожара в частном домеСмотреть фотографии
20:02
Вскрылись новые факты целенаправленного уничтожения волгоградского ВМК «Красный Октябрь»Cмотреть видео
19:16
Тренер по плаванию, отбывавший срок за изнасилование школьницы, скончался в больнице Волгограда
17:16
В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" дали теплоСмотреть фотографии
17:00
ТЦ «Ворошиловский» открывает большую охоту на мечтуСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде еще одна УК-«пустышка» может лишиться лицензииСмотреть фотографии
15:34
Наркокурьер проведет 8 лет в колонии за доставку в Волгоград 2 килограммов героинаСмотреть фотографии
14:53
Чиновника администрации Волгоградской области задержали при получении взятки (ВИДЕО)Cмотреть видео
14:21
Чиновники Волгоградской области обзавелись чирлидерамиСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде "металлисты" обчистили территорию военного городкаСмотреть фотографии
14:02
Волгоградстат: В Волгоградской области стали меньше умиратьСмотреть фотографии
13:18
Лже-писателя увезли на неотложке из Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
12:43
В Волжском сотрудница банка гасила свои кредиты деньгами клиентовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 