Расследования 13.11.2018 13:50
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13.11.2018 13:50
Работник службы такси за оказание содействия полиции в предотвращении тяжкого преступления будет номинирован на участие в ежегодном конкурсе «Народный дозор». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в дежурную часть отдела МВД России по Жирновскому району обратился водитель одной из местных служб такси, сообщивший полицейским о возможно готовящемся мошенничестве, в которое его пытается вовлечь неизвестный. По словам 36-летнего мужчины, в 14-17 часов ему на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина, который попросил забрать с адреса в городе Жирновск денежные средства и перевести их через терминал. Незнакомец также пообещал таксисту вознаграждение в сумме 2 тысяч рублей. Однако у мужчины закрались сомнения, все ли здесь чисто? Он не стал переводить деньги, а сообщил о подозрительном звонке в полицию. Сотрудники полиции установили, что в этот же день, в 12-00 часов на домашний телефон 78-летней местной жительницы позвонил неизвестный, который представился ее зятем. Незнакомец сообщил, что является виновником драки и ему грозит уголовная ответственность, избежать которую «помогут» 50 тысяч рублей. Пожилая женщина поверила ему и согласилась передать требуемую сумму денег. Однако подъехавший к ее дому таксист проявил гражданскую сознательность. Факт перевода денег телефонному аферисту был пресечен: 50 тысяч рублей возвращены пенсионерке. По данному факту проводится проверка; устанавливается личность звонившего для привлечения его к уголовной ответственности за мошенничество.
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