Расследования 13.11.2018 13:35
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13.11.2018 13:35
Финансовые средства волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь", который на прошлой неделе судом был признан банкротом, выводились за рубеж и оседали на иностранных счетах. Как стало известно ИА "Высота 102" от источника, близкого к следствию, установлена причастность группы юристов к уводу активов "Красного Октября", формированию искусственной задолженности предприятия. В ближайшее время этим лицам, фамилии которых в интересах следствия пока не разглашаются, будут предъявлены обвинения.
Напомним, шлейф уголовных дел тянется и за единоличным владельцем "Красного Октября" Дмитрием Герасименко. Ему уже предъявлены обвинения по ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и с. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Кроме того, он объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. Герасименко в настоящее время скрывается от российского правосудия на территории Кипра. Однако все вышеперечисленное не мешает собственнику волгоградского завода-банкрота жить на широкую ногу за рубежом, скупать акции итальянского футбольного клуба "Канту".
К слову, о работе следственных органов, которые в настоящее время изучают мутные схемы владельцев меткомбината, несколько дней назад на расширенном совещании с коллективом "Красного Октября" рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, правоохранителям уже удалось сформировать достаточно серьезную доказательную базу. В частности, следственные органы вскрыли многоступенчатую пирамиду, созданную для вывода активов с волгоградского металлургического комбината. По словам главы региона, сложилась парадоксальная ситуация. На счетах "Красного Октября", чья продукция широко востребована как в России, так и за рубежом, в настоящее время нет ни рубля, а предприятие признано банкротом. "Схема очень хитрая, она широко оплачивалась из средств "Красного Октября", полученных здесь, и финансировалась в полном объеме, сопоставимой, как мы можем предположить, с ежемесячной зарплатой работников "Красного Октября". И средства, на которые сегодня содержится иностранный баскетбольный клуб - это тоже средства "Красного Октября", - сказал губернатор.
Следователи работают в Волгограде и в Москве, изучают, в какие страны и на какие цели "утекали" миллиарды со счетов завода-банкрота. "За счет средств "Красного Октября" развивались другие предприятия, кроме самого "Красного Октября". Вот, что произошло", - резюмировал глава региона. Остальную информацию, по его словам, донесет следствие.
В настоящее время временной администрации достоверно известно, что собственник "Красного Октября" целенаправленно уничтожал стратегическое предприятие, выплавляющее сталь в том числе и для российской оборонки. Счета предприятия опустошались, имущество вывозилось, проводились массовые сокращения рабочих. Так, только в период с 1 января 2017 года по ноябрь 2018-го с "Красного Октября" было уволено 2 тысячи человек. Временное руководство, которое пришло на предприятие после признания его банкротом, обнаружило подготовленные документы на сокращение еще 1200 человек. При этом швейцарская фирма RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, за которой стоит все тот же Дмитрий Герасименко, предпринимала упорные попытки, чтобы обанкротить завод, ввести своего конкурсного управляющего. Примечательно, что по этому делу, которое обещает быть громким, следствие проверит и некоторые СМИ, в том числе и волгоградские, которые финансировались беглым олигархом Герасименко. Все дело в том, что указанные финансы, как предполагают правоохранители, шли не только на поддержку выступлений Герасименко, но и "массовых акций против власти".
Тем временем на "Красном Октябре" сегодня планируют запустить производство, остановленное 8 ноября после объявления предприятия банкротом. В электросталеплавильном цехе №2, который является флагманом производства и специализируется на выплавке легированной конструкционной, подшипниковой, инструментальной, коррзионностойкой стали, сегодня ожидается запуск одной из двух печей.
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