В Волгограде осудили оконщика за похищение сбережений у клиентки





Три с половиной года в колонии строгого режима теперь будет сидеть 32-летний житель Знаменска Андрей Волков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, подсудимый, угрожая 80-летней женщине, похитил более 50 тысяч рублей.

Молодой человек устанавливал у пенсионерки пластиковые окна и попросил внести предоплату 11 000 рублей. Оформляя договор, Волков увидел в доме пакет с более крупной суммой. И уже ночью, разбив окно, проник в дом и похитил 51 тысячурублей

Вину свою Волков не признал и подал на обжалование. По его словам, на момент совершения преступления он гостил у знакомой. Но суд с доводами осужденного не согласился и отклонил его апелляцию.