В Волгограде осудили оконщика за похищение сбережений у клиентки

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Происшествия 13.11.2018 12:39
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13.11.2018 12:39
Три с половиной года в колонии строгого режима теперь будет сидеть 32-летний житель Знаменска Андрей Волков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, подсудимый, угрожая 80-летней женщине, похитил более 50 тысяч рублей.
Молодой человек устанавливал у пенсионерки пластиковые окна и попросил внести предоплату 11 000 рублей. Оформляя договор, Волков увидел в доме пакет с более крупной суммой. И уже ночью, разбив окно, проник в дом и похитил 51 тысячурублей
Вину свою Волков не признал и подал на обжалование. По его словам, на момент совершения преступления он гостил у знакомой. Но суд с доводами осужденного не согласился и отклонил его апелляцию.
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