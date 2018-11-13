Общество

Новую спортивную площадку «сдали под ключ» в детском центре «Рассвет»

Общество 13.11.2018 12:30
392 0
13.11.2018 12:30


В оздоровительном центре «Рассвет», которому оказывает финансовую поддержку волгоградский «КАУСТИК», расширяют территорию комфортабельного и безопасного отдыха школьников.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на многофункциональной спортивной площадке, которую этой осенью построили в детском оздоровительном центре «Рассвет», теперь можно играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол в любое время года. Таким образом, началась подготовка к следующему летнему сезону. Всего за шесть лет с момента «переезда» детского центра из Волгограда в Даниловский район области на обновление и благоустройство этого лагеря АО «КАУСТИК» направило более 246 миллионов рублей. Сегодня «Рассвет» – это уютные жилые корпуса, современный  бассейн с отдельными душевыми помещениями, просторная столовая на 250 посадочных мест. А теперь и новая спортивная площадка с  безопасным покрытием!
С каждым годом обновлённый «Рассвет» привлекает всё больше волгоградской детворы не только высоким уровнем комфорта, но и разнообразием познавательных и развлекательных программ. Так, минувшим летом лагерь превратился в удивительную волшебную страну, увлекающую мальчишек и девчонок в мир древнеславянских сказаний и легенд, популярных книжных историй и жизнь их персонажей. По словам ребят, особенно по вкусу им пришлась стрельба из лука и арбалета, а также курсы по веревочному восточному искусству, которые проводили опытные инструкторы.
Примечательно, что на прошедшем в октябре четвертом региональном конкурсе методических материалов для оздоровительных лагерей именно в номинации по физкультурно-спортивной направленности «Рассвет» заслуженно оказался в числе первых дипломантов! По итогам этого областного конкурса сценарий проведения спортивного праздника «Чемпионат Мира по футболу 2018» признан лучшим. Автору сценария, инспектору ДОЦ «Рассвет» Александру Субачу присужден диплом 1 степени.
Всего около 900 школьников отдохнуло прошедшим летом в оздоровительном центре «Рассвет». Среди них не только дети сотрудников АО «КАУСТИК», но и учащиеся из Волжского, Суровикино, Даниловки, Жирновского, Новоаннинского, Светлоярского районов и даже из Московской области.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Автобусное пике: жителей Волгоградской области насильно отучают от общественного транспорта
14.10.2018 17:07
33101 29
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
23806 9
"Зайти незамеченным": как работает система безопасности в учебных заведениях Волгограда
23.10.2018 20:10
12211 3
Общество
13.11.2018 15:02
Общество 13.11.2018 15:02
2088 1 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2018 12:30
Общество 13.11.2018 12:30
906 5 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2018 10:25
Общество 13.11.2018 10:25
1155 9 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 17:16
Общество 12.11.2018 17:16
8754 16 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 17:12
Общество 12.11.2018 17:12
685 5 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 17:00
Общество 12.11.2018 17:00
1495 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 16:37
Общество 12.11.2018 16:37
3102 7 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 12:16
Общество 12.11.2018 12:16
3753 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 11:48
Общество 12.11.2018 11:48
1188 6 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 10:31
Общество 12.11.2018 10:31
3431 6 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 10:09
Общество 12.11.2018 10:09
1282 4 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 08:38
Общество 12.11.2018 08:38
2131 10 Обсудить

0
Далее
Общество
11.11.2018 18:22
Общество 11.11.2018 18:22
31380 21 Обсудить

0
Далее
Общество
11.11.2018 12:29
Общество 11.11.2018 12:29
2372 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.11.2018 12:20
Общество 10.11.2018 12:20
6377 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:06
Бюджет Волгоградской области "вошел в долю" в покупке недвижимости на треть миллиарда рублейСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде отстроят сгоревший корпус университета за 10 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области бдительный таксист спас пенсионерку от мошенниковСмотреть фотографии
13:35
Следствие узнало, в чьи карманы "утекли" финансы волгоградского завода-банкрота Смотреть фотографииCмотреть видео
12:42
Бюджет Волгоградской области ждут серьезные потери в 2019 годуСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде осудили оконщика за похищение сбережений у клиентки
12:30
На трассе Москва-Волгоград снесут кафе-самостройСмотреть фотографии
12:30
Новую спортивную площадку «сдали под ключ» в детском центре «Рассвет»Смотреть фотографии
12:29
В Волгограде жителю Ставрополья за дачу взятки в 500 рублей «светит» до года колонииСмотреть фотографии
12:15
Волгоградская область готовится принимать на лечение иностранных гражданСмотреть фотографии
12:09
Строители дороги под Волгоградом подсунули чиновникам «палки» вместо саженцевСмотреть фотографии
11:17
Более 1,5 миллиона рублей жительница Волгограда потеряла на "бирже" с помощью мошенниковСмотреть фотографии
10:56
Доска позора: Оживленная улица в Волгограде превратилась в мусорную свалкуСмотреть фотографии
10:25
Нижнюю террасу набережной в Волгограде «укутывают» в новый бетонСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области не удержали цены на топливоСмотреть фотографии
09:04
На трассе Астрахань-Волгоград в грузовике нашли тонны подозрительного шампуняСмотреть фотографии
08:48
В Волгоградской области грузовой прицеп пылал на трассе больше двух часовСмотреть фотографии
21:08
В Волгограде новорожденные близнецы погибли во время пожара в частном домеСмотреть фотографии
20:02
Вскрылись новые факты целенаправленного уничтожения волгоградского ВМК «Красный Октябрь»Cмотреть видео
19:16
Тренер по плаванию, отбывавший срок за изнасилование школьницы, скончался в больнице Волгограда
17:16
В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" дали теплоСмотреть фотографии
17:00
ТЦ «Ворошиловский» открывает большую охоту на мечтуСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде еще одна УК-«пустышка» может лишиться лицензииСмотреть фотографии
15:34
Наркокурьер проведет 8 лет в колонии за доставку в Волгоград 2 килограммов героинаСмотреть фотографии
14:53
Чиновника администрации Волгоградской области задержали при получении взятки (ВИДЕО)Cмотреть видео
14:21
Чиновники Волгоградской области обзавелись чирлидерамиСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде "металлисты" обчистили территорию военного городкаСмотреть фотографии
14:02
Волгоградстат: В Волгоградской области стали меньше умиратьСмотреть фотографии
13:18
Лже-писателя увезли на неотложке из Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
12:43
В Волжском сотрудница банка гасила свои кредиты деньгами клиентовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 