Новую спортивную площадку «сдали под ключ» в детском центре «Рассвет»

Общество 13.11.2018 12:30
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13.11.2018 12:30
В оздоровительном центре «Рассвет», которому оказывает финансовую поддержку волгоградский «КАУСТИК», расширяют территорию комфортабельного и безопасного отдыха школьников.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на многофункциональной спортивной площадке, которую этой осенью построили в детском оздоровительном центре «Рассвет», теперь можно играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол в любое время года. Таким образом, началась подготовка к следующему летнему сезону. Всего за шесть лет с момента «переезда» детского центра из Волгограда в Даниловский район области на обновление и благоустройство этого лагеря АО «КАУСТИК» направило более 246 миллионов рублей. Сегодня «Рассвет» – это уютные жилые корпуса, современный бассейн с отдельными душевыми помещениями, просторная столовая на 250 посадочных мест. А теперь и новая спортивная площадка с безопасным покрытием!
С каждым годом обновлённый «Рассвет» привлекает всё больше волгоградской детворы не только высоким уровнем комфорта, но и разнообразием познавательных и развлекательных программ. Так, минувшим летом лагерь превратился в удивительную волшебную страну, увлекающую мальчишек и девчонок в мир древнеславянских сказаний и легенд, популярных книжных историй и жизнь их персонажей. По словам ребят, особенно по вкусу им пришлась стрельба из лука и арбалета, а также курсы по веревочному восточному искусству, которые проводили опытные инструкторы.
Примечательно, что на прошедшем в октябре четвертом региональном конкурсе методических материалов для оздоровительных лагерей именно в номинации по физкультурно-спортивной направленности «Рассвет» заслуженно оказался в числе первых дипломантов! По итогам этого областного конкурса сценарий проведения спортивного праздника «Чемпионат Мира по футболу 2018» признан лучшим. Автору сценария, инспектору ДОЦ «Рассвет» Александру Субачу присужден диплом 1 степени.
Всего около 900 школьников отдохнуло прошедшим летом в оздоровительном центре «Рассвет». Среди них не только дети сотрудников АО «КАУСТИК», но и учащиеся из Волжского, Суровикино, Даниловки, Жирновского, Новоаннинского, Светлоярского районов и даже из Московской области.
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