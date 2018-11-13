Экономика

Бюджет Волгоградской области ждут серьезные потери в 2019 году

Экономика 13.11.2018 12:42
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13.11.2018 12:42


Значительное увеличение потерь бюджета Волгоградской области от предоставления налоговых льгот произойдет в 2019 году. На  эту динамику особое внимание обратила контрольно-счетная палата региона в своем заключении на проект бюджета 2019 года, сообщает ИА «Высота 102». Так, если в  текущем году преференции по налогу на прибыль организаций запланированы в сумме 3,8 млрд рублей, то в будущем году этот показатель возрастет до 4,9 млрд рублей. Большая часть льгот по налогу на имущество приходится на предприятия, реализующие в регионе крупные инвестпроекты. Под №1 в списке получателей  бюджетных бонусов – компания «Еврохим Волга Калий», на долю которой приходится наибольшая часть выпадающих доходов бюджета области. Аудиторов при этом удивило, что  разработчики проекта бюджета не указали ни сроки, ни объемы вводимых инвестором мощностей. «В связи с чем невозможно оценить обоснованность прогнозируемых потерь от предоставления льгот», - отметили в КСП.
Общая сумма всех налоговых льгот, которые закладывают в проекте казны финансисты администрации области, равна 7,9 млрд рублей. Эти почти половина всего бюджета Волгограда на 2018 год. Треть этой суммы приходится на федеральные льготы – прежде всего, по НДФЛ.
Волгоградская областная дума рассмотрит проект бюджета региона на 2019 год в ближайший четверг, 15 ноября. Доходы  и расходы казны запланированы в сумме 98,2 млрд рублей. По сравнению с текущем годом доходы возрастут на 0,3% или на 245 млн рублей. По налоговым доходам прогнозы финансистов администрации области аудиторы оценили как «в основном обоснованные». 



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