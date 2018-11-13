Волгоградская область готовится принимать на лечение иностранных граждан

Здравоохранение 13.11.2018 12:15
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13.11.2018 12:15
Волгоградские врачи готовы предоставить зарубежным гражданам стоматологические и косметологические услуги, проводить спектр диагностических исследований, сложные операции по замене крупных суставов и кардиологические, лечить бесплодие и другие заболевания. Об этом заявили представители комитета здравоохранения Волгоградской области на прошедшем в Волгограде круглом столе, где обсуждались вопросы медицинского туризма. Как сообщили ИА «Высота 102» в ВолгГМУ, разговор состоялся в рамках проведения Всероссийской научно-практической конференции «Менеджмент в здравоохранении: вызовы и риски XXI века».
«В основном с целью медицинского туризма к нам едут состоятельные люди, которые по тем или иным причинам не могут получить специализированную помощь у себя в стране. Например, в случае высоких очередей на бесплатное лечение или если лечение не имеет страхового покрытия у них на родине», - утверждает Виктория Жаворонкова, заместитель главного врача по хирургической помощи ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер».
По словам профессора ВолгГМУ Геннадия Щекина, развитие медицинского туризма привело к возникновению нескольких факторов риска, которые ведут за собой проблемы, связанные с получением медицинской помощи за рубежом. Они могут возникать вследствие неточно поставленного диагноза, медицинской халатности, культуры разных стран, - считает он.
«Многие скажут, что у нашего здравоохранения и так много проблем, зачем нам медицинский туризм? Но если не ставить далеко идущие цели, то можно так и остаться далеко в хвосте», - заявила доцент медуниверситета Светлана Соболева. Она представила вниманию слушателей демонстрационную сессию «Стратегия развития медицинского туризма в Волгоградской области». В ходе обсуждений участники пришли к выводу, что у региона есть потенциал для привлечения потребителей услуг медицинского туризма. Однако для этого необходимо перенимать опыт у более успешных в этом деле стран и регионов, повышать качество сервиса.
Напомним, всего в данном проекте участвуют 15 пилотных медучреждений Волгоградской области. Средства, полученные от оказания услуг иностранными гражданами, будут направлены на развитие клиник. Согласно данным Всемирной туристической организации, Россия занимает пятое место по востребованности медицинских услуг у иностранных граждан, - подчеркнули в облздраве.
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