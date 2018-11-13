Здравоохранение

Волгоградская область готовится принимать на лечение иностранных граждан

Здравоохранение 13.11.2018 12:15
648 0
13.11.2018 12:15

Волгоградские врачи готовы предоставить зарубежным гражданам стоматологические и  косметологические услуги, проводить спектр диагностических исследований, сложные операции по замене крупных суставов и кардиологические,  лечить бесплодие и другие заболевания. Об этом заявили представители комитета здравоохранения Волгоградской области на прошедшем в Волгограде  круглом столе, где обсуждались вопросы медицинского туризма. Как сообщили ИА «Высота 102» в ВолгГМУ, разговор состоялся в рамках  проведения Всероссийской научно-практической конференции «Менеджмент в здравоохранении: вызовы и риски XXI века». 
«В основном с целью медицинского туризма к нам едут состоятельные люди, которые по тем или иным причинам не могут получить специализированную помощь у себя в стране. Например, в случае высоких очередей на бесплатное лечение или если лечение не имеет страхового покрытия у них на родине», - утверждает Виктория Жаворонкова, заместитель главного врача по хирургической помощи ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер».
По словам профессора ВолгГМУ Геннадия Щекина,  развитие медицинского туризма привело к возникновению нескольких факторов риска, которые ведут за собой проблемы, связанные с получением медицинской помощи за рубежом. Они могут возникать вследствие неточно поставленного диагноза, медицинской халатности, культуры разных стран, - считает он. 
«Многие скажут, что у нашего здравоохранения и так много проблем, зачем нам медицинский туризм? Но если не ставить далеко идущие цели, то можно так и остаться далеко в хвосте», - заявила доцент медуниверситета Светлана Соболева. Она представила вниманию слушателей демонстрационную сессию «Стратегия развития медицинского туризма в Волгоградской области». В ходе обсуждений участники пришли к выводу, что у региона есть потенциал для привлечения потребителей услуг медицинского туризма. Однако для этого необходимо перенимать опыт у более успешных в этом деле стран и регионов, повышать качество сервиса. 
Напомним, всего в данном проекте участвуют 15 пилотных медучреждений Волгоградской области. Средства, полученные от оказания услуг иностранными гражданами, будут направлены на развитие  клиник. Согласно данным Всемирной туристической организации, Россия занимает пятое место по востребованности медицинских услуг у иностранных граждан, - подчеркнули в облздраве. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Мичиган, Сингапур, Колорадо: в Волгоградской области готовятся к сезону гриппа
14.10.2018 08:25
2728 0
«Волгоград Арена» впервые принимает неспортивное мероприятие
17.10.2018 16:19
5658 9
Клиническая больница Волгограда вошла в пилотный проект по развитию медицинского туризма
08.11.2018 15:40
3925 0
Здравоохранение
12.11.2018 14:02
Здравоохранение 12.11.2018 14:02
1697 9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
08.11.2018 15:40
Здравоохранение 08.11.2018 15:40
3925 0 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
08.11.2018 10:26
Здравоохранение 08.11.2018 10:26
1367 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
23.10.2018 15:14
Здравоохранение 23.10.2018 15:14
8422 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.10.2018 16:19
Здравоохранение 17.10.2018 16:19
5658 9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
15.10.2018 11:41
Здравоохранение 15.10.2018 11:41
6089 9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.10.2018 08:25
Здравоохранение 14.10.2018 08:25
2728 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2018 15:56
Здравоохранение 12.10.2018 15:56
4016 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
09.10.2018 20:02
Здравоохранение 09.10.2018 20:02
9409 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
09.10.2018 10:13
Здравоохранение 09.10.2018 10:13
1834 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2018 16:30
Здравоохранение 03.10.2018 16:30
7964 14 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2018 13:47
Здравоохранение 03.10.2018 13:47
1698 9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2018 11:53
Здравоохранение 03.10.2018 11:53
1591 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.09.2018 09:49
Здравоохранение 14.09.2018 09:49
12164 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
05.09.2018 13:56
Здравоохранение 05.09.2018 13:56
12646 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:06
Бюджет Волгоградской области "вошел в долю" в покупке недвижимости на треть миллиарда рублейСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде отстроят сгоревший корпус университета за 10 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области бдительный таксист спас пенсионерку от мошенниковСмотреть фотографии
13:35
Следствие узнало, в чьи карманы "утекли" финансы волгоградского завода-банкрота Смотреть фотографииCмотреть видео
12:42
Бюджет Волгоградской области ждут серьезные потери в 2019 годуСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде осудили оконщика за похищение сбережений у клиентки
12:30
На трассе Москва-Волгоград снесут кафе-самостройСмотреть фотографии
12:30
Новую спортивную площадку «сдали под ключ» в детском центре «Рассвет»Смотреть фотографии
12:29
В Волгограде жителю Ставрополья за дачу взятки в 500 рублей «светит» до года колонииСмотреть фотографии
12:15
Волгоградская область готовится принимать на лечение иностранных гражданСмотреть фотографии
12:09
Строители дороги под Волгоградом подсунули чиновникам «палки» вместо саженцевСмотреть фотографии
11:17
Более 1,5 миллиона рублей жительница Волгограда потеряла на "бирже" с помощью мошенниковСмотреть фотографии
10:56
Доска позора: Оживленная улица в Волгограде превратилась в мусорную свалкуСмотреть фотографии
10:25
Нижнюю террасу набережной в Волгограде «укутывают» в новый бетонСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области не удержали цены на топливоСмотреть фотографии
09:04
На трассе Астрахань-Волгоград в грузовике нашли тонны подозрительного шампуняСмотреть фотографии
08:48
В Волгоградской области грузовой прицеп пылал на трассе больше двух часовСмотреть фотографии
21:08
В Волгограде новорожденные близнецы погибли во время пожара в частном домеСмотреть фотографии
20:02
Вскрылись новые факты целенаправленного уничтожения волгоградского ВМК «Красный Октябрь»Cмотреть видео
19:16
Тренер по плаванию, отбывавший срок за изнасилование школьницы, скончался в больнице Волгограда
17:16
В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" дали теплоСмотреть фотографии
17:00
ТЦ «Ворошиловский» открывает большую охоту на мечтуСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде еще одна УК-«пустышка» может лишиться лицензииСмотреть фотографии
15:34
Наркокурьер проведет 8 лет в колонии за доставку в Волгоград 2 килограммов героинаСмотреть фотографии
14:53
Чиновника администрации Волгоградской области задержали при получении взятки (ВИДЕО)Cмотреть видео
14:21
Чиновники Волгоградской области обзавелись чирлидерамиСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде "металлисты" обчистили территорию военного городкаСмотреть фотографии
14:02
Волгоградстат: В Волгоградской области стали меньше умиратьСмотреть фотографии
13:18
Лже-писателя увезли на неотложке из Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
12:43
В Волжском сотрудница банка гасила свои кредиты деньгами клиентовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 