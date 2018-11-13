Происшествия 13.11.2018 11:17
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13.11.2018 11:17
45-летняя женщина стала жертвой мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, пострадавшая перевела 1 млн 600 тысяч рулей на банковские счета злоумышленников. В сентябре с волгоградкой связался неизвестный, который предложил «подзаработать» на бирже. Ничего не подозревая, женщина в течении двух месяцев переводила деньги на неустановленные счета. Через некоторое время «виртуальный мошенник» и реальные деньги пропали.
В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей преступников. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». В связи с участившимися подобными фактами, полиция просит граждан быть более бдительными и не переводить деньги на неизвестные счета.
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