



45-летняя женщина стала жертвой мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, пострадавшая перевела 1 млн 600 тысяч рулей на банковские счета злоумышленников. В сентябре с волгоградкой связался неизвестный, который предложил «подзаработать» на бирже. Ничего не подозревая, женщина в течении двух месяцев переводила деньги на неустановленные счета. Через некоторое время «виртуальный мошенник» и реальные деньги пропали.