Нижнюю террасу набережной в Волгограде «укутывают» в новый бетон





На нижней террасе городской набережной в границах от улицы Комсомольской до стены Родимцева стартовали работы по возведению новых подпорных стен из монолитного железобетона. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, ранее рабочие с помощью техники демонтировали более 220 изношенных и разрушенных в некоторых местах до арматуры плит. Для возведения новых берегоукрепительных сооружений потребуется свыше 6 тысяч кубометров бетона, будет задействовано 20 единиц спецтехники. Подпорные стены должны защищать прибрежную территорию от размывов во время паводка. Сейчас на месте демонтированных старых плит рабочие уплотняют песчаный грунт, укладывают специальное полотно, сверху – щебень и геотекстиль, выполняют гидроизоляцию битумной мастикой и заливают бетонное основание. Уже после этого строители перейдут непосредственно к возведению самих стен с помощью специальной формы: в собранный железный каркас – арматуру – начнут заливать бетонный раствор. Протяженность новых берегоукрепительных сооружений на двух ярусах составит свыше 1200 метров.

После этого специалисты смогут приступить к основным работам по реконструкции и благоустройству данного участка набережной, в том числе к организации разноуровневого ландшафта нижней террасы наб. 62-й Армии. Для переходов между уровнями проектом предусмотрено строительство нескольких лестниц с покрытием из гранитных плит и пандусов.

Масштабный проект обновления набережной рассчитан на несколько лет. Главным элементом обновленной городской набережной от речпорта до памятника «БК-13» станет прогулочная аллея вдоль набережной: общая протяженность всех пешеходных дорожек составит 18 километров, а центральным сооружением – амфитеатр с мостовым пешеходным переходом через проезжую часть рокадной дороги. Для любителей активного образа жизни здесь появится велодорожка протяженностью более километра и скейт-площадки со специальным покрытием. Появятся на нижней террасе набережной также автостоянка на более чем 300 мест, новое освещение, система видеонаблюдения. В ходе реконструкции, наконец, заработают фонтаны у речпорта, которые долгое время находились в разрушенном состоянии.



