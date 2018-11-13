В Волгоградской области не удержали цены на топливо

Экономика 13.11.2018 10:00
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13.11.2018 10:00
За последнюю неделю в Волгоградской области средние цены на дизтопливо выросли на 0,3%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Средняя цена на дизтопливо составила на дату последней регистрации 44,07 рубля за литр. При этом стоимость бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 в регионе остается пока неизменной – соответственно, 41,50, 45,07 и 50,50 рублей за литр. Надо сказать, что цены на дизельное топливо "дрогнули" впервые после последнего скачка весной этого года.
Напомним, правительство России договорилось с нефтяниками о заморозке цен на бензин и дизель до конца года. По соглашению, оптовые цены на топливо должны остаться на уровне июньских.
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