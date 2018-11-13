Происшествия

На трассе Астрахань-Волгоград в грузовике нашли тонны подозрительного шампуня

Происшествия 13.11.2018 09:04
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13.11.2018 09:04


Сотрудники Астраханской таможенной службы обнаружили  две тонны шампуня, который перевозили  без сопроводительных документов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни, транспортное средство марки «Volvo» было осмотрено мобильной таможенной группой на трассе Астрахань-Волгоград. 


Выяснилось, что  грузовик, направляющийся из Махачкалы в Москву, помимо заявленных в документах 5 тонн обуви, перевозил 4500 единиц шампуня известной марки общим весом более 2 тонн. Перевозчик не смог документально подтвердить принадлежность груза, его изготовителя и покупателя. Проводится проверка. 

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