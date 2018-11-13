На трассе Астрахань-Волгоград в грузовике нашли тонны подозрительного шампуня





Сотрудники Астраханской таможенной службы обнаружили две тонны шампуня, который перевозили без сопроводительных документов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни, транспортное средство марки «Volvo» было осмотрено мобильной таможенной группой на трассе Астрахань-Волгоград.









Выяснилось, что грузовик, направляющийся из Махачкалы в Москву, помимо заявленных в документах 5 тонн обуви, перевозил 4500 единиц шампуня известной марки общим весом более 2 тонн. Перевозчик не смог документально подтвердить принадлежность груза, его изготовителя и покупателя. Проводится проверка.



