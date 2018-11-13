На трассе Астрахань-Волгоград в грузовике нашли тонны подозрительного шампуня

Происшествия 13.11.2018 09:04
832 5
13.11.2018 09:04
Сотрудники Астраханской таможенной службы обнаружили две тонны шампуня, который перевозили без сопроводительных документов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни, транспортное средство марки «Volvo» было осмотрено мобильной таможенной группой на трассе Астрахань-Волгоград.
Выяснилось, что грузовик, направляющийся из Махачкалы в Москву, помимо заявленных в документах 5 тонн обуви, перевозил 4500 единиц шампуня известной марки общим весом более 2 тонн. Перевозчик не смог документально подтвердить принадлежность груза, его изготовителя и покупателя. Проводится проверка.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
16930 4
23.10.2018 09:22
21477 26
17.10.2018 20:10
11630 0
В Волгоградской области грузовой прицеп пылал на трассе больше двух часов13.11.2018 08:48
Происшествия 13.11.2018 08:48
530 3 Обсудить
В Волгограде новорожденные близнецы погибли во время пожара в частном доме12.11.2018 21:08
Происшествия 12.11.2018 21:08
7246 0 Обсудить
Тренер по плаванию, отбывавший срок за изнасилование школьницы, скончался в больнице Волгограда12.11.2018 19:16
Происшествия 12.11.2018 19:16
16930 4 Обсудить
В Волгограде "металлисты" обчистили территорию военного городка12.11.2018 14:15
Происшествия 12.11.2018 14:15
3895 11 Обсудить
В Волгограде собака нашла у водителя наркотики12.11.2018 10:12
Происшествия 12.11.2018 10:12
1642 9 Обсудить
В Волгоградской области порывы ветра достигнут 20 метров в секунду11.11.2018 12:00
Происшествия 11.11.2018 12:00
4758 0 Обсудить
Три человека погибли при опрокидывании автомобиля в Волгоградской области11.11.2018 11:37
Происшествия 11.11.2018 11:37
10380 0 Обсудить
В Волгоградской области автовладелец пошел на преступление, чтобы не оплачивать штрафы10.11.2018 10:54
Происшествия 10.11.2018 10:54
4786 0 Обсудить
Трое детей погибли во время пожара в Волгоградской области09.11.2018 19:26
Происшествия 09.11.2018 19:26
4881 0 Обсудить
В Волгоградской области в огне погибли два человека09.11.2018 18:50
Происшествия 09.11.2018 18:50
1520 0 Обсудить
В Волгограде подрядчик РЖД попался на взятке09.11.2018 13:50
Происшествия 09.11.2018 13:50
3544 4 Обсудить
В Волжском гражданина Таджикистана задержали с килограммом героина (ВИДЕО)09.11.2018 10:21
Происшествия 09.11.2018 10:21
5189 4 Обсудить
В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие (ВИДЕО)09.11.2018 09:03
Происшествия 09.11.2018 09:03
6267 2 Обсудить
В Волгоградской области военнослужащий задержан за торговлю наркотиками08.11.2018 15:53
Происшествия 08.11.2018 15:53
2474 1 Обсудить
В Волгограде школьного главбуха и ее дочь признали мошенниками за обман с трудоустройством08.11.2018 14:31
Происшествия 08.11.2018 14:31
3013 3 Обсудить
Реклама