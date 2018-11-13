Происшествия 13.11.2018 08:48
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13.11.2018 08:48
Накануне во Фроловском районе на федеральной трассе Р-22 сгорел прицеп грузового автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 22-45. Горел прицеп грузового автомобиля DAF Trucks 2002 г.в. по всей площади. Пожарные расчёты 58-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 01-30 ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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