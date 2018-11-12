Происшествия

В Волгограде новорожденные близнецы погибли вот время пожара в частном доме

Происшествия 12.11.2018 21:08
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12.11.2018 21:08


В Кировском районе Волгограда на улице Терновой во время пожара погибли двухмесячные близнецы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального МЧС, пожар в частном доме вспыхнул сегодня в 18:07. Днем многодетная мать отправилась в банк и оставила семерых детей под присмотром отца. Когда огонь вспыхнул, мужчина смог спасти пятерых. Самые младшие - недавно родившиеся близнецы, находились в дальней комнате и вынести их не удалось.
На месте работают сотрудники пожарной испытательной лаборатории, которые устанавливают все обстоятельства трагедии. Следственный комитет России по Волгоградской области по факту гибели двоих детей организовал процессуальную проверку. Известно, что дом отапливался при помощи электрообогревателя.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и следить за несовершеннолетними детьми.

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