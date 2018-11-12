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Происшествия 12.11.2018 19:16
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12.11.2018 19:16
Сегодня в реанимации больницы №15 Волгограда скончался осужденный Владимир Брагин. Как сообщили ИА"Высота 102" в пресс-службе регионального УФСИН, Брагин отбывал наказание в колонии за изнасилование школьницы. В ведомстве пояснили, что 29 сентября осужденный почувствовал недомогание - острую боль в животе. Он был доставлен в гражданскую больницу, где и скончался в реанимации. Напомним, Брагин в июле 2015 года изнасиловал 8-летнюю школьницу в душевой санатория "Качалинский". Он работал в санатории тренером по плаванию и срок отбывания для 68-летнего осужденного должен был закончиться в 2027 году - он был приговорен к 12 годам.
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