В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" дали тепло





Сегодня на металлургическом комбинате "Красный Октябрь" заработала ведомственная котельная, которая снабжает теплом административные здания, лабораторию, цеха и бытовые помещения, сообщает ИА "Высота 102". По словам главного энергетика предприятия Якова Захарова, это стало возможным благодаря усилиям временной администрации, которая приступила к своим обязанностям после объявления процедуры банкротства.





Прежнее руководство металлургического комбината и не собиралось в этот осенне-зимний сезон запускать котлы, чтобы обеспечить рабочих теплом и горячей водой. Сотрудники предприятия, чтобы согреться, устанавливали на своих рабочих местах тепловые пушки, а сталевары вынуждены были принимать прохладный душ.

В настоящее время тепло уже пришло во многие структурные подразделения завода. Полностью система прогреется до конца недели. К этому времени, как сообщили на предприятии, ожидается и возобновление производства.

Напомним, производство на "Красном Октябре" было остановлено поздно вечером 8 ноября, когда стало известно об объявлении предприятия банкротом.