В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" дали тепло

Общество 12.11.2018 17:16
1624 2
12.11.2018 17:16
Сегодня на металлургическом комбинате "Красный Октябрь" заработала ведомственная котельная, которая снабжает теплом административные здания, лабораторию, цеха и бытовые помещения, сообщает ИА "Высота 102". По словам главного энергетика предприятия Якова Захарова, это стало возможным благодаря усилиям временной администрации, которая приступила к своим обязанностям после объявления процедуры банкротства.
Прежнее руководство металлургического комбината и не собиралось в этот осенне-зимний сезон запускать котлы, чтобы обеспечить рабочих теплом и горячей водой. Сотрудники предприятия, чтобы согреться, устанавливали на своих рабочих местах тепловые пушки, а сталевары вынуждены были принимать прохладный душ.
В настоящее время тепло уже пришло во многие структурные подразделения завода. Полностью система прогреется до конца недели. К этому времени, как сообщили на предприятии, ожидается и возобновление производства.
Напомним, производство на "Красном Октябре" было остановлено поздно вечером 8 ноября, когда стало известно об объявлении предприятия банкротом.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
33005 29
28.10.2018 19:26
23764 9
23.10.2018 20:10
12170 3
В Волгограде суд оценил бездействие УК «ЖилСервис» в 150 тысяч рублей12.11.2018 17:12
ТЦ «Ворошиловский» открывает большую охоту на мечту12.11.2018 17:00
В Волгограде еще одна УК-«пустышка» может лишиться лицензии12.11.2018 16:37
Волгоградский предприниматель навредил дорогам Башкирии на 700 тысяч рублей12.11.2018 12:16
В Волгограде поставили точку в дорожно - строительном сезоне12.11.2018 11:48
Город в Волгоградской области заливает канализационными стоками12.11.2018 10:31
В Волгограде иностранную авиакомпанию наказали за плохое отношение к пассажирам12.11.2018 10:09
Сильный ветер принес в Волгоград красивый рассвет12.11.2018 08:38
Обитатели рассыпающихся домов в Волгограде привыкают к кладбищу11.11.2018 18:22
Полицейские кадеты впервые болели за «Ротор» на «Волгоград Арене»11.11.2018 12:29
Популярный маршрут в Волгоградской области "приказал долго жить"10.11.2018 12:20
Солдаты почетного караула за год вышагивают на Мамаевом кургане в Волгограде по 9000 км10.11.2018 10:42
На главной площади в Волгограде отметили главный праздник полицейских09.11.2018 15:38
Дороги Волгоградской области станут опасными из-за тумана и снега09.11.2018 11:09
В Волжском любителей пощекотать нервы зовут на ужасную выставку09.11.2018 11:02
Реклама