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В Волгограде суд оценил бездействие УК «ЖилСервис» в 150 тысяч рублей

Общество 12.11.2018 17:12
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12.11.2018 17:12

За плохое содержание дома №3 по ул. Закавказской в Кировском районе Волгограда и внутридомовой территории ООО «ЖилСервис» оштрафовано на 150 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, на плохую работу УК пожаловались жители дома. Проведенной проверкой были установлены многочисленные нарушения.
Так, выявлены повреждения защитного слоя герметизирующих заполнений межпанельных швов со стороны дворового и торцевого фасадов здания в границах подъезда № 1. В оконных блоках подъезда № 1 обнаружены участки нарушения целостности светопрозрачных заполнений, отсутствовало двойное остекление и фурнитура. Расположенные на контейнерной площадке мусорные баки имели повреждения. На придомовой территории многоквартирного дома со стороны главного фасада наблюдалось скопление бытового мусора.
Покрытие детской площадки, также входящей в состав общего имущества собственников помещений в доме, имело участки повреждения декоративной плитки, выявлены неисправности малых архитектурных форм.
По итогам проверки в отношении ООО "ЖилСервис" и директора общества составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.
Мировым судьей при рассмотрении административных дел сделан вывод о виновном бездействии управляющей организации и ненадлежащем выполнении функции руководства ее директором. Общая сумма штрафов, назначенных постановлениями мирового судьи, составила 150 000 рублей.

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