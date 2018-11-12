Общество

ТЦ «Ворошиловский» открывает большую охоту на мечту

Общество 12.11.2018 17:00 Реклама
365 0
12.11.2018 17:00

Не всегда можно легко позволить себе шопинг в стиле «покупаю, что хочу». Но иногда мечты сбываются. Самое время начать «охоту на мечту» и добыть желанный трофей. Для этого надо стать участником акции «ОХОТА на мечту», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ТЦ «Ворошиловский».
 


Погрузиться в азарт, искать удачу в любимых бутиках или салонах, радовать себя роскошью именитых брендов  и сделать уверенный шаг к своей мечте призывают организаторы.
С 5 ноября 2018 по 8 марта 2019 за единовременную покупку от 5000 рублей в ТЦ «Ворошиловский» покупатель получит гарантированный приз - термокружку. А в финале акции счастливчиков ждет розыгрыш, главным призом которого станет шопинг на 100 000 рублей.

Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте ТЦ «Ворошиловский»,  по телефону: 8-937-090-24-22 и в социальных сетях.
Возрастное ограничение: 18+
Организатор ООО «ТЦ-Мегаполис», ОГРН 1043400416773, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б

Facebook: www.facebook.com/vtcvlg
Vkontakte: vk.com/vtcvlg
Instagram: www.instagram.com/vtcvlg/
#ворошиловскийтц#тцворошиловский#акция #охотанамечту#подарки#тогрушкаслюбовью

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Автобусное пике: жителей Волгоградской области насильно отучают от общественного транспорта
14.10.2018 17:07
33005 29
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
23764 9
"Зайти незамеченным": как работает система безопасности в учебных заведениях Волгограда
23.10.2018 20:10
12170 3
Общество
12.11.2018 17:16
Общество 12.11.2018 17:16
1629 2 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 17:12
Общество 12.11.2018 17:12
174 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 16:37
Общество 12.11.2018 16:37
2431 4 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 12:16
Общество 12.11.2018 12:16
1266 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 11:48
Общество 12.11.2018 11:48
774 5 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 10:31
Общество 12.11.2018 10:31
3049 6 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 10:09
Общество 12.11.2018 10:09
987 4 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 08:38
Общество 12.11.2018 08:38
1810 10 Обсудить

0
Далее
Общество
11.11.2018 18:22
Общество 11.11.2018 18:22
29312 21 Обсудить

0
Далее
Общество
11.11.2018 12:29
Общество 11.11.2018 12:29
2291 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.11.2018 12:20
Общество 10.11.2018 12:20
6281 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.11.2018 10:42
Общество 10.11.2018 10:42
1687 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.11.2018 15:38
Общество 09.11.2018 15:38
3857 12 Обсудить

0
Далее
Общество
09.11.2018 11:09
Общество 09.11.2018 11:09
2893 1 Обсудить

0
Далее
Общество
09.11.2018 11:02
Общество 09.11.2018 11:02
1530 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:16
В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" дали теплоСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде суд оценил бездействие УК «ЖилСервис» в 150 тысяч рублей
17:00
ТЦ «Ворошиловский» открывает большую охоту на мечтуСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде еще одна УК-«пустышка» может лишиться лицензииСмотреть фотографии
15:34
Наркокурьер проведет 8 лет в колонии за доставку в Волгоград 2 килограммов героинаСмотреть фотографии
14:53
Чиновника администрации Волгоградской области задержали при получении взятки (ВИДЕО)Cмотреть видео
14:21
Чиновники Волгоградской области обзавелись чирлидерамиСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде "металлисты" обчистили территорию военного городкаСмотреть фотографии
14:02
Волгоградстат: В Волгоградской области стали меньше умиратьСмотреть фотографии
13:18
Лже-писателя увезли на неотложке из Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
12:43
В Волжском сотрудница банка гасила свои кредиты деньгами клиентовСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде предприниматель сел за инсценировку похищения застрахованного автомобиля
12:16
Волгоградский предприниматель навредил дорогам Башкирии на 700 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:09
Волжане задолжали энергетикам 450 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:59
Лже-писатель пришел в Волгоградский облсуд за приговоромСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде поставили точку в дорожно - строительном сезонеСмотреть фотографии
11:47
Волгоградские юные шахматисты вернулись домой с грузом золотаСмотреть фотографии
11:42
«МегаФон» запустил сервис для идентификации пользователей сайтов в один кликСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде «Красный Октябрь» будут спасать всем миромСмотреть фотографии
10:39
Депутат Астраханской облдумы, вслед за саратовским, попробует месяц протянуть «на копейки»Смотреть фотографии
10:31
Город в Волгоградской области заливает канализационными стокамиСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде собака нашла у водителя наркотикиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде иностранную авиакомпанию наказали за плохое отношение к пассажирамСмотреть фотографии
08:38
Сильный ветер принес в Волгоград красивый рассветСмотреть фотографии
18:22
Обитатели рассыпающихся домов в Волгограде привыкают к кладбищу Смотреть фотографииCмотреть видео
15:19
По следам изумрудной златки: вырубку леса на острове Сарпинский прикрыли вредителемСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде поклонник бодибилдинга выслушал приговор за контрабанду стероидовСмотреть фотографии
12:29
Полицейские кадеты впервые болели за «Ротор» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области порывы ветра достигнут 20 метров в секундуСмотреть фотографии
11:37
Три человека погибли при опрокидывании автомобиля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 