ТЦ «Ворошиловский» открывает большую охоту на мечту

Общество 12.11.2018 17:00 Реклама
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12.11.2018 17:00
Не всегда можно легко позволить себе шопинг в стиле «покупаю, что хочу». Но иногда мечты сбываются. Самое время начать «охоту на мечту» и добыть желанный трофей. Для этого надо стать участником акции «ОХОТА на мечту», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ТЦ «Ворошиловский».
Погрузиться в азарт, искать удачу в любимых бутиках или салонах, радовать себя роскошью именитых брендов и сделать уверенный шаг к своей мечте призывают организаторы.
С 5 ноября 2018 по 8 марта 2019 за единовременную покупку от 5000 рублей в ТЦ «Ворошиловский» покупатель получит гарантированный приз - термокружку. А в финале акции счастливчиков ждет розыгрыш, главным призом которого станет шопинг на 100 000 рублей.
Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте ТЦ «Ворошиловский», по телефону: 8-937-090-24-22 и в социальных сетях.
Возрастное ограничение: 18+
Организатор ООО «ТЦ-Мегаполис», ОГРН 1043400416773, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б
Facebook: www.facebook.com/vtcvlg
Vkontakte: vk.com/vtcvlg
Instagram: www.instagram.com/vtcvlg/
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