ТЦ «Ворошиловский» открывает большую охоту на мечту









Погрузиться в азарт, искать удачу в любимых бутиках или салонах, радовать себя роскошью именитых брендов и сделать уверенный шаг к своей мечте призывают организаторы.

С 5 ноября 2018 по 8 марта 2019 за единовременную покупку от 5000 рублей в ТЦ «Ворошиловский» покупатель получит гарантированный приз - термокружку. А в финале акции счастливчиков ждет розыгрыш, главным призом которого станет шопинг на 100 000 рублей.





Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте ТЦ «Ворошиловский», по телефону: 8-937-090-24-22 и в социальных сетях.

Возрастное ограничение: 18+

Организатор ООО «ТЦ-Мегаполис», ОГРН 1043400416773, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б





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Не всегда можно легко позволить себе шопинг в стиле «покупаю, что хочу». Но иногда мечты сбываются. Самое время начать «охоту на мечту» и добыть желанный трофей. Для этого надо стать участником акции «ОХОТА на мечту», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ТЦ «Ворошиловский».