В Волгограде еще одна УК-«пустышка» может лишиться лицензии

Общество 12.11.2018 16:37
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12.11.2018 16:37
С соответствующим заявлением обратилась в арбитражный суд Волгоградской области инспекция государственного жилищного надзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда, речь идет об УК «Комлайн». В августе прошлого года ООО «Комлайн» была предоставлена лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, о чем внесены сведения в реестр лицензий Волгоградской области. На момент обращения ответчика за лицензией и на момент предоставления лицензии общество многоквартирных домов в управлении не имело.
Так как срок отсутствия в реестре лицензий сведений об осуществлении ООО «Комлайн» управления многоквартирными домами составил 12 месяцев., на этом основании лицензионной комиссией Волгоградской области было принято решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии, предоставленной ООО «Комлайн» 17 августа 2017 года.
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