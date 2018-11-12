В Волгограде еще одна УК-«пустышка» может лишиться лицензии





С соответствующим заявлением обратилась в арбитражный суд Волгоградской области инспекция государственного жилищного надзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда, речь идет об УК «Комлайн». В августе прошлого года ООО «Комлайн» была предоставлена лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, о чем внесены сведения в реестр лицензий Волгоградской области. На момент обращения ответчика за лицензией и на момент предоставления лицензии общество многоквартирных домов в управлении не имело.

Так как срок отсутствия в реестре лицензий сведений об осуществлении ООО «Комлайн» управления многоквартирными домами составил 12 месяцев., на этом основании лицензионной комиссией Волгоградской области было принято решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии, предоставленной ООО «Комлайн» 17 августа 2017 года.



