Экология 13.11.2018 10:56
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13.11.2018 10:56
«Рядом с нашими домами – отрава». Об этом ИА «Высота 102» заявили волгоградцы, которые проживают на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Отравой они называют горы мусора, которые они, как и другие горожане, вынуждены видеть и днем, и ночью. Люди рассказывают, что проблема появилась летом нынешнего года. Они неоднократно обращались в управляющую компанию «Жилэксперт», однако, судя по всему, их там не услышали. Во всяком случае, мусора с каждым днем становится только больше.
«Понятно, что свалка на одной из самых оживленных улиц района никого не радует. Но что делать нам, живущим в доме №31 по улице Штеменко, если наши окна круглосуточно смотрят на это безобразие, - возмущаются жильцы. – Платежки мы оплачиваем вовремя, и попробуй только не оплатить, сразу же угрожают штрафными санкциями, начисляют пеню…». По их словам, открыть окна невозможно было ни летом, ни сейчас. Антисанитария бьет ключом. Запах невыносимый, разносится по всей округе. Кто избавит нас от этого кошмара», - задаются вопросом собственники квартир.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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