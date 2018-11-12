Наркокурьер проведет 8 лет в колонии за доставку в Волгоград 2 килограммов героина





К восьми годам колонии строгого режима приговорили 20-летнего наркокурьера. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе региональной прокуратуры, юноша признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд установил, что житель Волгограда Иван Меньшиков 27 мая 2018 года получил от координатора информацию о нахождении в Москве коробки с наркотиками. С внушительной партией героина, почти в два килограмма, Меньшиков пытался приехать в Волгоград, здесь и хотел сбыть наркотики. Но на стационарном посту ДПС вместе с запрещенным грузом подсудимый был задержан при содействии сотрудников УФСБ. Приговор в законную силу пока не вступил. Свою вину волгоградец полностью признает.