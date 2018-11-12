





Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении консультанта отдела государственного экологического надзора комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД и в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, начиная с июля 2016 года и на протяжении более двух лет подозреваемый регулярно получал от двоих жителей Волгограда денежные средства за общее покровительство при проведении ими незаконной добычи песка на карьерах Кировского и Советского районов областного центра. За символическую плату он заблаговременно информировал волгоградцев о предстоящих рейдовых мероприятиях, а также проявлял снисхождение при оформлении административных правонарушений.

По предварительным подсчётам общая сумма дохода чиновника за этот период составила 115 тысяч рублей. На днях при получении очередного вознаграждения в размере 20 тысяч рублей сотрудник комитета был задержан оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.



