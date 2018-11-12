Расследования

Чиновника администрации Волгоградской области задержали при получении взятки (ВИДЕО)

Расследования 12.11.2018 14:53
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12.11.2018 14:53



Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении консультанта отдела государственного экологического надзора комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). 
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД и в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, начиная с июля 2016 года и на протяжении более двух лет подозреваемый регулярно получал от двоих жителей Волгограда денежные средства за общее покровительство при проведении ими незаконной добычи песка на карьерах Кировского и Советского районов областного центра. За символическую плату он заблаговременно информировал волгоградцев о предстоящих рейдовых мероприятиях, а также проявлял снисхождение при оформлении административных правонарушений.
По предварительным подсчётам общая сумма дохода чиновника за этот период составила 115 тысяч рублей. На днях при получении очередного вознаграждения в размере 20 тысяч рублей сотрудник комитета был задержан оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается. 

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