Расследования 12.11.2018 14:53
9973 11
12.11.2018 14:53
Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении консультанта отдела государственного экологического надзора комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД и в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, начиная с июля 2016 года и на протяжении более двух лет подозреваемый регулярно получал от двоих жителей Волгограда денежные средства за общее покровительство при проведении ими незаконной добычи песка на карьерах Кировского и Советского районов областного центра. За символическую плату он заблаговременно информировал волгоградцев о предстоящих рейдовых мероприятиях, а также проявлял снисхождение при оформлении административных правонарушений.
По предварительным подсчётам общая сумма дохода чиновника за этот период составила 115 тысяч рублей. На днях при получении очередного вознаграждения в размере 20 тысяч рублей сотрудник комитета был задержан оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.
Реклама
Популярное по теме
04.11.2018 19:05
38982 0
04.11.2018 12:21
34945 2
16.10.2018 15:04
13734 16
Наркокурьер проведет 8 лет в колонии за доставку в Волгоград 2 килограммов героина12.11.2018 15:34
Расследования 12.11.2018 15:34
911 1 Обсудить
Лже-писателя увезли на неотложке из Волгоградского облсуда12.11.2018 13:18
Расследования 12.11.2018 13:18
2045 5 Обсудить
В Волжском сотрудница банка гасила свои кредиты деньгами клиентов12.11.2018 12:43
Расследования 12.11.2018 12:43
4168 8 Обсудить
В Волгограде предприниматель сел за инсценировку похищения застрахованного автомобиля12.11.2018 12:25
Расследования 12.11.2018 12:25
1232 3 Обсудить
Лже-писатель пришел в Волгоградский облсуд за приговором12.11.2018 11:59
Расследования 12.11.2018 11:59
693 5 Обсудить
В Волгограде поклонник бодибилдинга выслушал приговор за контрабанду стероидов11.11.2018 14:53
Расследования 11.11.2018 14:53
2868 0 Обсудить
В Волгоградской области любительница «жить в займы» получила шанс на пересмотр приговора11.11.2018 09:02
Расследования 11.11.2018 09:02
2474 0 Обсудить
Студентка из Волгограда не избежала наказания за интернет-обман москвички10.11.2018 14:30
Расследования 10.11.2018 14:30
3602 0 Обсудить
В Волгограде ночной «извозчик» осужден за разбойное нападение на пассажира10.11.2018 09:50
Расследования 10.11.2018 09:50
2357 0 Обсудить
В Волгограде осужденного лже-писателя вновь заподозрили в обмане пенсионеров09.11.2018 14:55
Расследования 09.11.2018 14:55
9970 5 Обсудить
В Волгограде разоблачили фейк о свалке из уголовных дел09.11.2018 11:39
Расследования 09.11.2018 11:39
2213 4 Обсудить
В Волгограде задержали заработавших миллионы «генералов песчаных карьеров»09.11.2018 10:42
Расследования 09.11.2018 10:42
10206 12 Обсудить
Экспертиза признала вменяемым убийцу-расчленителя двух девушек в Волгоградской области08.11.2018 12:03
Расследования 08.11.2018 12:03
9637 10 Обсудить
Вменяем или нет?: в Волгограде результаты экспертизы убийцы-расчленителя исследуют в закрытом режиме08.11.2018 11:48
Расследования 08.11.2018 11:48
880 2 Обсудить
В Волгограде бывший заключенный вновь попал за решетку за передачу героина в колонию08.11.2018 10:17
Расследования 08.11.2018 10:17
992 3 Обсудить
Реклама