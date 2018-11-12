В Волгограде "металлисты" обчистили территорию военного городка

Происшествия 12.11.2018 14:15
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12.11.2018 14:15
Территория военного городка в посёлке Максима Горького стала опасной для жителей после того, как здесь «потрудились» охотники за металлами. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, люки на улицах Терешковой и Волгоградской неизвестные «обезглавили» на днях.
Всего горожане недосчитались около десятка крышек. Некоторые люки люди огородили подручными средствами, как могли, другие до сих пор ничем не прикрыты. Горожане переживают за детей, ведь на территории городка расположен детский сад, а во дворах – площадки, где играют маленькие волгоградцы.
Впрочем, любой взрослый также рискует провалиться в открытые колодцы. Нет надежды у жителей городка и на коммунальщиков – так, домоуправление «Поволжье» находится в стадии банкротства. Стоит отметить, что подобный акт вандализма произошёл в военном городке впервые с 1994 года. Однако раньше городок, который был построен в начале девяностых годов для наших военнослужащих, служивших в ГДР, охранялся воинскими патрулями. Но уже давно эта территория доступна для всех.
Напомним, в последнее время в Волгограде участились случаи воровства крышек канализационных люков. Эти предметы являются средством заработка у охотников за металлами. Сейчас обсуждается вопрос об изготовлении крышек люков из другого, не представляющего интерес у «металлистов», материала.
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