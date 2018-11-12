Чиновники Волгоградской области обзавелись чирлидерами

Спорт 12.11.2018 14:21
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12.11.2018 14:21
Очередная, восьмая по счету Спартакиада сотрудников органов исполнительной и законодательной власти Волгоградской области стартовала на арене физкультурно-оздоровительного комплекса при училище олимпийского резерва. В сезоне-2018 борьбу за честь своих региональных структур и ведомств поведут около 600 чиновников из 28 команд, - сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет физической культуры и спорта региона.
Чемпионы и призеры определятся в девяти видах спорта, среди которых мини-футбол, волейбол, водное поло, бильярд, настольный теннис, пулевая стрельба, дартс, плавание, шахматы. Кроме того, в программе состязаний - тестирование норм ГТО и соревнования групп поддержки, так называемого чирлидинга. Всего для определения сильнейших в каждой из дисциплин будет задействовано семь волгоградских спортивных арен. Прошлогоднюю тройку медалистов составили областные комитеты финансов, физкультуры и спорта, образования и науки.
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