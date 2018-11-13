На трассе Москва-Волгоград снесут кафе-самострой

Общество 13.11.2018 12:30
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13.11.2018 12:30
Демонтировать кафе, расположенное на обочине федеральной трассы Москва-Волгоград в Новониколаевском районе, постановил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, объект дорожного сервиса, владельцем которого является индивидуальный предприниматель Гаджиев Галиб Гулу оглы, арбитраж признал самостроем.
С иском в суд о сносе незаконного строения обратилось ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства". Истец пояснил, что кафе "Азери" было возведено без получения письменного согласия владельца автодороги. Кроме того, примыкание объекта к автодороге не оборудовано переходно-скоростными полосами, искусственным освещением, местами для стоянки транспорта и соответствующими дорожными знаками, что нарушает требования федерального закона. Установлено, что за получением технических требований и условий, а также согласованием на размещение объекта дорожного сервиса в придорожной полосе предприниматель не обращался.
Суд обязал его снести кафе в течение месяца со дня вступления решения в силу. У предпринимателя есть право обжаловать это решение в апелляционной инстанции.
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