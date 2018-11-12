Экономика

ВТБ установил документарный лимит компании «ВолгоПромСтрой»

Экономика 12.11.2018 13:15
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12.11.2018 13:15


ВТБ установил ООО «ВолгоПромСтрой» документарный лимит в размере 700 млн рублей сроком на один год для обеспечения непрерывной контрактной деятельности компании.

В рамках лимита банк выдал предприятию первую гарантию для обеспечения исполнения договора на изготовление и замену затворов водосливной плотины филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».

Владимир Русаев,  руководитель корпоративного бизнеса ВТБ по Астраханской и Волгоградской областям отметил: «Мы всегда готовы оказать поддержку компаниям производственной отрасли. Уверен, сотрудничество банка  с ООО «ВолгоПромСтрой» окажет содействие и развитию предприятия, и Волгоградской области в целом, так как строительство и обновление объектов жизнеобеспечения сегодня является одним из приоритетных направлений в большинстве регионов России». 

«Благодаря  слаженной работе команды и финансовой поддержке ВТБ мы смогли реализовать крайне интересный и жизненно важный для региона проект. ООО «ВолгоПромСтрой», безусловно, намерено продолжать сотрудничество с банком для достижения еще более высоких результатов», - прокомментировал директор ООО «ВолгоПромСтрой» Евгений Дьяченко.

 

Справка. ООО «ВолгоПромСтрой» основано в 2002 году. Компания занимает устойчивые позиции в области изготовления и монтажа  механического оборудования гражданского назначения.

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