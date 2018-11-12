В Волжском сотрудница банка гасила свои кредиты деньгами клиентов

Расследования 12.11.2018 12:43
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12.11.2018 12:43
В Волжском задержали бывшую сотрудницу одного из банков, подозреваемую в краже денег со счетов клиентов. Как рассказали ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в августе 2018 года 28-летняя сотрудница отделения финансово-кредитного учреждения банка в г.Волжском, совершая операции по закрытию счетов вкладчиков и переводе их денег на другие счета, внесла заведомо ложные корректировки в программное обеспечение о якобы выданных клиентам наличных денежных средств. Однако фактически эти деньги работница обналичила в кассе и после перевела на свой счет. В результате действий подозреваемой у двоих клиентов были похищены деньги на общую сумму 100 тысяч рублей.
Подозреваемая созналась в содеянном, пояснив, что деньги клиентов она потратила на погашение своих кредитов. Возбуждено уголовное дело по п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Большую часть похищенных денег она уже вернула клиентам банка.
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