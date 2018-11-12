Лже-писателя увезли на неотложке из Волгоградского облсуда

Расследования 12.11.2018 13:18
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12.11.2018 13:18
Лже-писателю Юрию Сидорину вызвали скорую помощь в Волгоградский облсуд, где проходит заседание по рассмотрению его апелляционной жалобы на решение суда, согласно которому он был приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», врачи подтвердили, что подсудимый нуждается в медицинской помощи. Он был госпитализирован прямо в здании суда. В результате было принято решение о переносе суда на 2 недели.
Между тем, Юрий Сидорин пытался трижды отложить сегодняшнее заседание. В частности, на основании смены защитника, в связи с отсутствием потерпевших и из-за его плохого самочувствия. По словам подсудимого, у него болит сердце. Прокуратура в свою очередь требовала ужесточения наказания до 3 лет лишения свободы в колонии общего режима и назначения штрафа в размере 5 тысяч рублей. Сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения – аресте в зале суда.
Суд, впрочем, отклонил все ходатайства Юрия Сидорина и его защиты и перешел к рассмотрению апелляционной жалобы. Сам Юрий Сидорин заявил, что юридических доказательств его вины нет, а при рассмотрении дела в первой инстанции якобы произошла подмена постановления суда. Однако перед началом прений Юрий Сидорин заявил об ухудшении самочувствия, в частности, он жаловался на высокое давление. В суд была вызвана неотложка.
Напомним, Юрий Сидорин обвинялся в мошенничестве, жертвами которых стали пожилые люди. К ним в гости он приходил, представившись писателем, но после его ухода пенсионеры недосчитывались каких-то памятных сердцу вещей.
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