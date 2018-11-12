В Волгограде предприниматель сел за инсценировку похищения застрахованного автомобиля

В Волгограде оглашен приговор о мошенничестве в сфере страхования на сумму свыше 15 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединана, на скамье подсудимых в Центральном районном суде оказался 33-летний Алексей Марченко.

Марченко совместно со своим знакомым организовали деятельность нескольких фирм якобы занимавшихся поставкой специальных инструментов (резцов). При этом сообщником Марченко являлся бывший сотрудник одной из страховых компаний. Некоторое время мужчины создавали видимость осуществления перевозок застрахованных грузов, в том числе посредством аренды складских помещении в различных регионах РФ.

20 мая 2016 года на территории Саратовской области Марченко и его знакомый инсценировали хищение грузового автомобиля с застрахованным грузом на общую сумму свыше 15 млн.рублей.

В дальнейшем по указанию Марченко подконтрольным ему юридическим лицом в арбитражный суд Волгоградской области было предъявлено исковое заявление о взыскании со страховой компании указанной суммы. Решением суда требования истца удовлетворены в полном объеме. На основании судебного акта деньги страховой компанией были перечислены и впоследствии обналичены Марченко.

Вместе с тем, в ходе ведомственной проверки службы собственной безопасности страховой организации было установлено, что в одном из офисов фирмы истца деятельность фактически не осуществлялась.

Оперативное сопровождение проводилось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Суд приговорил Марченко к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Марченко взят под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении его сообщника находится на стадии судебного рассмотрения.



