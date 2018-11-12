Волжане задолжали энергетикам 450 миллионов рублей

Экономика 12.11.2018 12:09
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12.11.2018 12:09
"Волжские тепловые сети" продолжают вести комплекс мероприятий с неплательщиками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, долг населения за поставленный ресурс на 1 ноября составил около 450 млн. рублей.
«К сожалению, требования законодательства по своевременной оплате за тепло и горячую воду многими просто игнорируются, - отмечают в ресурсоснабжающей организации. - Среди должников имеются как простые жители, так и управляющие компании. Мы считаем, что такие недобросовестные УК должны навсегда покинуть рынок коммунальных услуг ».
Напомним, что на сегодняшний день действующим законодательством предусмотрен ряд мер по взысканию задолженности. Одна из самых эффективных мер – арест банковских счетов. Деньгами, которые есть у должника на его карточках, он сможет воспользоваться, только когда полностью погасит все свои долги за тепло и горячую воду. Если средств на банковских картах нет, исполнительный лист отправляют прямиком в бухгалтерию по месту работы неплательщика. В этом случае до половины его зарплаты будет удерживаться в счет погашения долга. Кроме того, за долги неплательщик может лишиться своего имущества – начиная от бытовой техники, заканчивая автомобилем. Если потребитель не погасит долг, арестованные телевизоры и холодильники будут направлены на реализацию в счет уплаты задолженности за теплоснабжение. Также на имущество неплательщика может быть установлен запрет на регистрационные действия. Как правило, это касается автомобилей и недвижимости, которые до погашения задолженности нельзя будет продать.
Во избежании применения крайних мер к должникам, руководство Волжских тепловых сетей просит в обязательном порядке погасить имеющую задолженность.
В свою очередь, теплоснабжающая компания благодарит потребителей, которые своевременно оплачивают коммунальные услуги. Потому что немаловажным фактором успешного и бесперебойного прохождения отопительного сезона является качественная подготовка и техническое обслуживание оборудования, что возможно при высокой платежной дисциплине за поставленный коммунальный ресурс.
Отметим, что ремонтная программа 2018 года выполнена энергетиками в полном объеме и в установленный срок. Несколько лет подряд Волжские тепловые сети одними из первых получают Паспорт готовности – документ, подтверждающий способность компании обеспечивать стабильное энергоснабжение потребителей в зимних условиях. Подарком родному городу и землякам от Волжских тепловых сетей стало благоустройство территории в 11 микрорайоне, где летом проходила реконструкция старого трубопровода. На этом участке они не только заменили 600 метров теплосетей на трубы с высокой заводской готовностью, но и проложили их под землю. Волжские тепловые сети в рамках благоустройства также заменили старое асфальтовое покрытие на тротуарную плитку и совместно с МБУ «Комбинат благоустройства» высадили вдоль улицы Мира крупномерные саженцы липы.
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