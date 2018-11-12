Лже-писатель пришел в Волгоградский облсуд за приговором





Юрий Сидорин, который был приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, пришел на рассмотрение апелляционной жалобы в Волгоградский облсуд. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за ним уже числился пропуск заседания в связи с его болезнью. Юрий Сидорин явился на суд с пакетом вещей. При этом судебное заседание началось без потерпевших - они не пришли.

Напомним, Юрий Сидорин под видом писателя, который якобы создает книгу о ветеранах, забирал личные вещи пенсионеров, в дома которых он приходил. При этом со дня вынесения последнего приговора в отношении Юрия Сидорина в полицию поступили новые заявления от пожилых людей, которые не досчитались сувениров после визита «журналиста».

К слову, Сидорин не первый раз оказался в роли осужденного. В марте 2017-го года за кражу ноутбука он отделался штрафом в 5000 рублей. А за месяц до этого получил год условно. Тогда он украл более 20 нагрудных значков и фарфоровые статуэтки, также представившись писателем.



