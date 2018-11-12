Спорт

Волгоградские юные шахматисты вернулись домой с грузом золота

Спорт 12.11.2018 11:47
3544 1
12.11.2018 11:47


Закончившиеся накануне в поселке Лоо Краснодарского края соревнования среди регионов ЮФО по шахматам обернулись "разгромной"  победой волгоградских спортсменов. Как рассказали  ИА «Высота 102» президент ВРОО «Федерация шахмат» и директор МБУ СШ № 20 Илдырым Гасанов  и главный тренер МБУ СШ № 20 Александр Маслак, волгоградские шахматисты оставили позади себя соперников из других регионов ЮФО, показав отличные результаты по блицу, быстрым шахматам, решению шахматных композиций и классическим шахматам. Всего спортсмены Волгоградской области завоевали 31 медаль (14 золотых, 11 серебряных, 6 бронзовых), из них 18 взяли  воспитанники МБУ СШ № 20 (11 золотых, 6 серебряных, 1 бронзовую). Среди воспитанников МБУ СШ №20  директор и тренер особо отметили успехи Софии Бандуриной  (I места по блицу, быстрым и классическим шахматам), Кирилла Романова (I место по классическим шахматам, II по быстрым шахматам), Максима Романова  (I место по решению шахматных композиций, III место по классическим шахматам), Яны Косторниченко  (I место по решению шахматных композиций, выход в высшую лигу первенства России).
Победителями и призерами стали и другие  воспитанники МБУ СШ № 20 – Татьяна Троянок, Вадим Гасанов, Варвара Филиппова, Михаил Прилепин, Ивана Новикова, Елена Крамаренко. Сейчас в волгоградской федерации шахмат болеют еще за одного воспитанника МБУ СОШ №20 Артема Тюрина, который играет в Испании на первенстве мира по классическим шахматам среди мальчиков до 12 лет. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Впервые за 32 года : волгоградский «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск»
13.10.2018 09:57
7729 0
"Ротор" и "Мордовия" сыграли вничью на "Волгоград Арене"
20.10.2018 17:55
6522 0
На последней минуте игры волгоградский «Ротор» вырвал победу у курского «Авангарда»
10.11.2018 15:59
7415 0
Спорт
10.11.2018 21:30
Спорт 10.11.2018 21:30
8696 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
10.11.2018 15:59
Спорт 10.11.2018 15:59
7415 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
09.11.2018 09:51
Спорт 09.11.2018 09:51
1913 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
05.11.2018 12:35
Спорт 05.11.2018 12:35
5186 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
04.11.2018 10:04
Спорт 04.11.2018 10:04
2901 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.11.2018 19:40
Спорт 03.11.2018 19:40
2755 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.11.2018 17:11
Спорт 03.11.2018 17:11
3509 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.11.2018 13:06
Спорт 02.11.2018 13:06
5503 13 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.10.2018 17:57
Спорт 28.10.2018 17:57
12536 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
25.10.2018 09:29
Спорт 25.10.2018 09:29
3659 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.10.2018 14:41
Спорт 23.10.2018 14:41
2591 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.10.2018 21:48
Спорт 21.10.2018 21:48
9982 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.10.2018 17:55
Спорт 20.10.2018 17:55
6522 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.10.2018 12:41
Спорт 18.10.2018 12:41
2904 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
13.10.2018 09:57
Спорт 13.10.2018 09:57
7729 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:43
В Волжском сотрудница банка гасила свои кредиты деньгами клиентовСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде предприниматель сел за инсценировку похищения застрахованного автомобиля
12:16
Волгоградский предприниматель навредил дорогам Башкирии на 700 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:09
Волжане задолжали энергетикам 450 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:59
Лже-писатель пришел в Волгоградский облсуд за приговоромСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде поставили точку в дорожно - строительном сезонеСмотреть фотографии
11:47
Волгоградские юные шахматисты вернулись домой с грузом золотаСмотреть фотографии
11:42
«МегаФон» запустил сервис для идентификации пользователей сайтов в один кликСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде «Красный Октябрь» будут спасать всем миромСмотреть фотографии
10:39
Депутат Астраханской облдумы, вслед за саратовским, попробует месяц протянуть «на копейки»Смотреть фотографии
10:31
Город в Волгоградской области заливает канализационными стокамиСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде собака нашла у водителя наркотикиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде иностранную авиакомпанию наказали за плохое отношение к пассажирамСмотреть фотографии
08:38
Сильный ветер принес в Волгоград красивый рассветСмотреть фотографии
18:22
Обитатели рассыпающихся домов в Волгограде привыкают к кладбищу Смотреть фотографииCмотреть видео
15:19
По следам изумрудной златки: вырубку леса на острове Сарпинский прикрыли вредителемСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде поклонник бодибилдинга выслушал приговор за контрабанду стероидовСмотреть фотографии
12:29
Полицейские кадеты впервые болели за «Ротор» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области порывы ветра достигнут 20 метров в секундуСмотреть фотографии
11:37
Три человека погибли при опрокидывании автомобиля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:12
Сайт администрации Волгоградской области признали не совсем «прозрачным» для общественностиСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области любительница «жить в займы» получила шанс на пересмотр приговораСмотреть фотографии
21:30
Матч волгоградского «Ротора» и курского "Авангарда" побил рекорд посещаемостиСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде увидели неладное под креслами построенного к ЧМ-2018 стадионаСмотреть фотографии
15:59
На последней минуте игры волгоградский «Ротор» вырвал победу у курского «Авангарда»Смотреть фотографии
14:30
Студентка из Волгограда не избежала наказания за интернет-обман москвичкиСмотреть фотографии
12:20
Популярный маршрут в Волгоградской области "приказал долго жить"Смотреть фотографии
12:05
Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде спасают от гибелиСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области автовладелец пошел на преступление, чтобы не оплачивать штрафыСмотреть фотографии
10:42
Солдаты почетного караула за год вышагивают на Мамаевом кургане в Волгограде по 9000 кмСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 