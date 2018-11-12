Волгоградские юные шахматисты вернулись домой с грузом золота

Спорт 12.11.2018 11:47
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12.11.2018 11:47
Закончившиеся накануне в поселке Лоо Краснодарского края соревнования среди регионов ЮФО по шахматам обернулись "разгромной" победой волгоградских спортсменов. Как рассказали ИА «Высота 102» президент ВРОО «Федерация шахмат» и директор МБУ СШ № 20 Илдырым Гасанов и главный тренер МБУ СШ № 20 Александр Маслак, волгоградские шахматисты оставили позади себя соперников из других регионов ЮФО, показав отличные результаты по блицу, быстрым шахматам, решению шахматных композиций и классическим шахматам. Всего спортсмены Волгоградской области завоевали 31 медаль (14 золотых, 11 серебряных, 6 бронзовых), из них 18 взяли воспитанники МБУ СШ № 20 (11 золотых, 6 серебряных, 1 бронзовую). Среди воспитанников МБУ СШ №20 директор и тренер особо отметили успехи Софии Бандуриной (I места по блицу, быстрым и классическим шахматам), Кирилла Романова (I место по классическим шахматам, II по быстрым шахматам), Максима Романова (I место по решению шахматных композиций, III место по классическим шахматам), Яны Косторниченко (I место по решению шахматных композиций, выход в высшую лигу первенства России).
Победителями и призерами стали и другие воспитанники МБУ СШ № 20 – Татьяна Троянок, Вадим Гасанов, Варвара Филиппова, Михаил Прилепин, Ивана Новикова, Елена Крамаренко. Сейчас в волгоградской федерации шахмат болеют еще за одного воспитанника МБУ СОШ №20 Артема Тюрина, который играет в Испании на первенстве мира по классическим шахматам среди мальчиков до 12 лет.
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