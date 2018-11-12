В Волгограде поставили точку в дорожно - строительном сезоне





Последним объектом дорожно-строительного сезона 2018 года стала улица Пельше в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По данным администрации города, всего за весенне-летний период в областном центре реконструировано свыше 60 километров улиц, в том числе крупные дороги общегородского значения, соединительные проезды, а также внутрирайонные дороги. В том числе - улица Лазоревая, местный проезд на улице Николая Отрады, Кабардинская, Садовая, Иркутская, Циолковского, Советская, Московская, пр. Металлургов и др. Подсчитали в мэрии и объем асфальтобетонных смесей, закатанных в волгоградские дороги - свыше 200 тысяч тонн.

Что касается улицы Пельше, то было учтено пожелание жителей, которые пожаловались главе Волгограда Виталию Лихачеву на то, что из-за просадки грунта на примыкании внутридворовой дороги дождевые и талые воды заливали проезд между домами №13 и №15. Из-за этого у подъездов образовывались огромные лужи. В результате людей услышали, вместе с работами по укладке нового дорожного полотна по улице Пельше подрядчики провели щадящее фрезерование около 40 кв.м. примыкающего выезда из дворовой территории, сформировав водосливный лоток, а также привели в порядок прилегающую территорию. Таким образом, уровень выезда из дворовой территории был понижен, обеспечив отвод дождевых вод.

Всего в течение последних четырех лет в Волгограде восстановлено порядка 200 дорожных объектов общей площадью свыше 3,3 миллиона кв. метров.



