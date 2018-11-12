В Волгограде поставили точку в дорожно - строительном сезоне

Общество 12.11.2018 11:48
390 1
12.11.2018 11:48
Последним объектом дорожно-строительного сезона 2018 года стала улица Пельше в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По данным администрации города, всего за весенне-летний период в областном центре реконструировано свыше 60 километров улиц, в том числе крупные дороги общегородского значения, соединительные проезды, а также внутрирайонные дороги. В том числе - улица Лазоревая, местный проезд на улице Николая Отрады, Кабардинская, Садовая, Иркутская, Циолковского, Советская, Московская, пр. Металлургов и др. Подсчитали в мэрии и объем асфальтобетонных смесей, закатанных в волгоградские дороги - свыше 200 тысяч тонн.
Что касается улицы Пельше, то было учтено пожелание жителей, которые пожаловались главе Волгограда Виталию Лихачеву на то, что из-за просадки грунта на примыкании внутридворовой дороги дождевые и талые воды заливали проезд между домами №13 и №15. Из-за этого у подъездов образовывались огромные лужи. В результате людей услышали, вместе с работами по укладке нового дорожного полотна по улице Пельше подрядчики провели щадящее фрезерование около 40 кв.м. примыкающего выезда из дворовой территории, сформировав водосливный лоток, а также привели в порядок прилегающую территорию. Таким образом, уровень выезда из дворовой территории был понижен, обеспечив отвод дождевых вод.
Всего в течение последних четырех лет в Волгограде восстановлено порядка 200 дорожных объектов общей площадью свыше 3,3 миллиона кв. метров.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
32973 29
28.10.2018 19:26
23748 9
23.10.2018 20:10
12149 3
Волгоградский предприниматель навредил дорогам Башкирии на 700 тысяч рублей12.11.2018 12:16
Город в Волгоградской области заливает канализационными стоками12.11.2018 10:31
В Волгограде иностранную авиакомпанию наказали за плохое отношение к пассажирам12.11.2018 10:09
Сильный ветер принес в Волгоград красивый рассвет12.11.2018 08:38
Обитатели рассыпающихся домов в Волгограде привыкают к кладбищу11.11.2018 18:22
Полицейские кадеты впервые болели за «Ротор» на «Волгоград Арене»11.11.2018 12:29
В Волгограде увидели неладное под креслами построенного к ЧМ-2018 стадиона10.11.2018 19:23
Популярный маршрут в Волгоградской области "приказал долго жить"10.11.2018 12:20
Солдаты почетного караула за год вышагивают на Мамаевом кургане в Волгограде по 9000 км10.11.2018 10:42
На главной площади в Волгограде отметили главный праздник полицейских09.11.2018 15:38
Дороги Волгоградской области станут опасными из-за тумана и снега09.11.2018 11:09
В Волжском любителей пощекотать нервы зовут на ужасную выставку09.11.2018 11:02
В Волгоградской области дешевеет алкоголь и дорожают продукты09.11.2018 09:53
Чиновники предложили волгоградским компаниям достроить «почти готовые» дома дольщиков09.11.2018 09:00
Жители Волгоградской области уйдут на пенсию с комфортом08.11.2018 17:30
Реклама