Общество

В Волгограде поставили точку в дорожно - строительном сезоне

Общество 12.11.2018 11:48
390 1
12.11.2018 11:48


Последним объектом дорожно-строительного сезона 2018 года стала улица Пельше в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По данным администрации города, всего за весенне-летний период в областном центре реконструировано свыше 60 километров  улиц, в том числе крупные дороги общегородского значения, соединительные проезды, а также внутрирайонные дороги. В том  числе - улица  Лазоревая, местный проезд на улице  Николая Отрады, Кабардинская,  Садовая, Иркутская, Циолковского,  Советская, Московская, пр. Металлургов и др.  Подсчитали в мэрии и объем асфальтобетонных смесей, закатанных в волгоградские дороги -  свыше 200 тысяч тонн.  
Что касается улицы Пельше, то было учтено пожелание жителей, которые пожаловались главе Волгограда Виталию Лихачеву на то, что из-за просадки грунта  на примыкании внутридворовой дороги дождевые и талые воды заливали проезд между домами №13 и №15. Из-за этого у подъездов образовывались огромные лужи. В результате людей услышали, вместе с работами по укладке нового дорожного полотна по улице Пельше подрядчики провели щадящее фрезерование около 40 кв.м. примыкающего выезда из дворовой территории, сформировав водосливный лоток,  а также привели в порядок прилегающую территорию. Таким образом, уровень выезда из дворовой территории был понижен, обеспечив отвод дождевых вод.
Всего  в течение последних четырех лет в Волгограде восстановлено порядка 200 дорожных объектов общей площадью свыше 3,3 миллиона кв. метров.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Автобусное пике: жителей Волгоградской области насильно отучают от общественного транспорта
14.10.2018 17:07
32973 29
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
23748 9
"Зайти незамеченным": как работает система безопасности в учебных заведениях Волгограда
23.10.2018 20:10
12149 3
Общество
12.11.2018 12:16
Общество 12.11.2018 12:16
378 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 10:31
Общество 12.11.2018 10:31
2734 3 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 10:09
Общество 12.11.2018 10:09
699 4 Обсудить

0
Далее
Общество
12.11.2018 08:38
Общество 12.11.2018 08:38
1508 10 Обсудить

0
Далее
Общество
11.11.2018 18:22
Общество 11.11.2018 18:22
27349 21 Обсудить

0
Далее
Общество
11.11.2018 12:29
Общество 11.11.2018 12:29
2216 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.11.2018 19:23
Общество 10.11.2018 19:23
21681 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.11.2018 12:20
Общество 10.11.2018 12:20
6176 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.11.2018 10:42
Общество 10.11.2018 10:42
1657 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.11.2018 15:38
Общество 09.11.2018 15:38
3829 12 Обсудить

0
Далее
Общество
09.11.2018 11:09
Общество 09.11.2018 11:09
2874 1 Обсудить

0
Далее
Общество
09.11.2018 11:02
Общество 09.11.2018 11:02
1514 4 Обсудить

0
Далее
Общество
09.11.2018 09:53
Общество 09.11.2018 09:53
1486 15 Обсудить

0
Далее
Общество
09.11.2018 09:00
Общество 09.11.2018 09:00
1804 8 Обсудить

0
Далее
Общество
08.11.2018 17:30
Общество 08.11.2018 17:30
6852 23 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:43
В Волжском сотрудница банка гасила свои кредиты деньгами клиентовСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде предприниматель сел за инсценировку похищения застрахованного автомобиля
12:16
Волгоградский предприниматель навредил дорогам Башкирии на 700 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:09
Волжане задолжали энергетикам 450 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:59
Лже-писатель пришел в Волгоградский облсуд за приговоромСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде поставили точку в дорожно - строительном сезонеСмотреть фотографии
11:47
Волгоградские юные шахматисты вернулись домой с грузом золотаСмотреть фотографии
11:42
«МегаФон» запустил сервис для идентификации пользователей сайтов в один кликСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде «Красный Октябрь» будут спасать всем миромСмотреть фотографии
10:39
Депутат Астраханской облдумы, вслед за саратовским, попробует месяц протянуть «на копейки»Смотреть фотографии
10:31
Город в Волгоградской области заливает канализационными стокамиСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде собака нашла у водителя наркотикиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде иностранную авиакомпанию наказали за плохое отношение к пассажирамСмотреть фотографии
08:38
Сильный ветер принес в Волгоград красивый рассветСмотреть фотографии
18:22
Обитатели рассыпающихся домов в Волгограде привыкают к кладбищу Смотреть фотографииCмотреть видео
15:19
По следам изумрудной златки: вырубку леса на острове Сарпинский прикрыли вредителемСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде поклонник бодибилдинга выслушал приговор за контрабанду стероидовСмотреть фотографии
12:29
Полицейские кадеты впервые болели за «Ротор» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области порывы ветра достигнут 20 метров в секундуСмотреть фотографии
11:37
Три человека погибли при опрокидывании автомобиля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:12
Сайт администрации Волгоградской области признали не совсем «прозрачным» для общественностиСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области любительница «жить в займы» получила шанс на пересмотр приговораСмотреть фотографии
21:30
Матч волгоградского «Ротора» и курского "Авангарда" побил рекорд посещаемостиСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде увидели неладное под креслами построенного к ЧМ-2018 стадионаСмотреть фотографии
15:59
На последней минуте игры волгоградский «Ротор» вырвал победу у курского «Авангарда»Смотреть фотографии
14:30
Студентка из Волгограда не избежала наказания за интернет-обман москвичкиСмотреть фотографии
12:20
Популярный маршрут в Волгоградской области "приказал долго жить"Смотреть фотографии
12:05
Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде спасают от гибелиСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области автовладелец пошел на преступление, чтобы не оплачивать штрафыСмотреть фотографии
10:42
Солдаты почетного караула за год вышагивают на Мамаевом кургане в Волгограде по 9000 кмСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 