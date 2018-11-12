Волгоградский предприниматель навредил дорогам Башкирии на 700 тысяч рублей

Общество 12.11.2018 12:16
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12.11.2018 12:16
Более 700 тысяч рублей должен выплатить индивидуальный предприниматель Никита Ткаченко за вред, нанесенный дорогам Башкирии при перевозке тяжеловесных грузов. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение вынес арбитражный суд Волгоградской области по иску ГКУ "Служба весового контроля республики Башкортостан".
Установлено, что еще в апреле 2016 года при осуществлении весового контроля на 134 км автодороги "Магнитогорск-Ира" седельного тягача марки "DAF" с полуприцепом марки "Krone" было выявлено превышение допустимых осевых нагрузок транспортного средства. А у водителя отсутствовало разрешение на перевозку тяжеловесного груза. Указанные транспортные средства, как отмечено в материалах дела, принадлежат ИП Ткаченко Н.В. Ущерб, нанесенный автомобильным дорогам Башкортостана, был оценен в 709 тысяч 282 рубля 50 копеек. В добровольном порядке предприниматель его не погасил, поэтому был заявлен иск в суд.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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