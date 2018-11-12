В Волгограде собака нашла у водителя наркотики

Происшествия 12.11.2018 10:12
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12.11.2018 10:12
Около 200 грамм марихуаны обнаружили инспекторы батальона ДПС в машине 35-летнего жителя Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной пресс-службе главка МВД, автомобиль «Пежо-408» был остановлен на стационарном посту. Пакет с растительным наркотиком обнаружила служебная собака.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в крупном размере". Подозреваемый под подпиской о невыезде. Максимальное наказание за это преступление — 10 лет тюрьмы.
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