Город в Волгоградской области заливает канализационными стоками

Общество 12.11.2018 10:31
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12.11.2018 10:31
Административное расследование начато в отношении МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал управлением Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, поводом для этого стало загрязнение почвы в результате порыва канализационной трубы.
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о критической ситуации, сложившейся в этом городском поселении. С зимы прошлого года в результате порыва канализационной трубы стал заливать нечистотами так называемый «Селимов-вал», который появился в этом населенном пункте еще в 16 веке во времена Османской империи и получил имя Селима Второго – одиннадцатого султана империи. С этим местом связана и эпоха Петра Первого. Самодержцы пытались в разное время вырыть канал, который бы соединил Каспийское и Черное моря, однако планам так и не суждено было сбыться. На месте работ многовековой давности и остался овраг, имеющий статус исторического памятника.
Особенно невыносимой ситуация для жителей близлежащих домов была летом – жара и испарения делали свое черное дело. Власти Петров Вала сначала обещали устранить течь на трубах водоотведения к середине лета, затем перенесли срок на осень. Был затеян и крупный ремонт сетей, в результате лишь недавно исторический овраг перестали заливать отходы.
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