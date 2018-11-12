



Иностранная авиакомпания «Onur Air», выполняющая рейс по маршруту Анталья-Челябинск, самолет которой вынужденно совершил посадку в аэропорту Волгограда, привлечена к административной ответственности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Южной транспортной прокуратуре. В нарушение требований Федеральных авиационных правил представителями авиакомпании после экстренной посадки 20 мая текущего года и задержки рейса более чем на 8 часов, пассажирам не были предоставлены питание и напитки, услуги связи и хранения багажа, а также гостиница, - пояснили в ведомстве.

В отношении иностранной авиакомпании заместителем Волгоградского транспортного прокурора возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области вынесено решение о привлечении перевозчика к административной ответственности в виде штрафа.

Согласно КоАП РФ, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований влечет от двадцати до тридцати тысяч рублей.

Фото сайта Южной транспортной прокуратуры.