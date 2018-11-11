Полицейские кадеты впервые болели за «Ротор» на «Волгоград Арене»





Более 400 старшеклассников из 11 районов Волгоградской области, которые являются кадетами полицейских классов, впервые побывали на домашней игре волгоградского «Ротора». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, такой подарок ребятам был сделан в честь Дня сотрудника ОВД, который отмечался 10 ноября.





На «Волгоград Арене» ребят встретил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, который поздравил кадетов с праздником. Школьники активно болели за волгоградских футболистов. «Ротор» в этот день, напомним, одержал победу над курским «Авангардом» со счетом 1:0.

По окончании матча ученики полицейских классов вышли на поле и сфотографировались с футболистами-победителями.



