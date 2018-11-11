Общество

Полицейские кадеты впервые болели за «Ротор» на «Волгоград Арене»

Общество 11.11.2018 12:29
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11.11.2018 12:29


Более 400 старшеклассников из 11 районов Волгоградской области, которые являются кадетами полицейских классов, впервые побывали на домашней игре волгоградского «Ротора». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, такой подарок ребятам был сделан в честь Дня сотрудника ОВД, который отмечался 10 ноября. 

На «Волгоград Арене» ребят встретил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, который поздравил кадетов с праздником. Школьники активно болели за волгоградских футболистов. «Ротор» в этот день, напомним, одержал победу над курским «Авангардом» со счетом 1:0.
По окончании матча ученики полицейских классов вышли на поле и сфотографировались с футболистами-победителями.

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