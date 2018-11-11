В Волгоградской области порывы ветра достигнут 20 метров в секунду

Происшествия 11.11.2018 12:00
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11.11.2018 12:00
В течении дня в регионе сохранится сильный ветер. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области, порывы ветра в восточных направлениях достигнут 15-20 метров в секунду. ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует соблюдать меры безопасности: не парковать машины вблизи шатких конструкций, плотно закрывать окна и форточки, тушить огонь в печах и исключить выход на водоемы на маломерных судах.
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