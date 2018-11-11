



Двое мужчин и одна женщина погибли в результате ДТП, которое произошло сегодня рано утром в Жирновском районе области, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.





По предварительной информации, водитель автомашины «ВАЗ-2114» с номерами 64 региона, двигаясь по 2-му километру автодороги со стороны с.Медведицкое в сторону г.Жирновск, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП двое мужчин и одна женщина погибли, четвертая женщина-пассажир автомашины с травмами находится в реанимации.





В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших и пострадавшей, а также причины аварии.



