Матч волгоградского «Ротора» и курского "Авангарда" побил рекорд посещаемости



Сегодня 14 тысяч 788 зрителей посетили игру «Ротора» и курского «Авангарда» на Волгоград-Арене. Как сообщили ИА «Высота 102» в аналитическом агентстве «ТурСтат», это лучший показатель по посещаемости в 21-ом туре Футбольной национальной лиги. Всего с начала сезона на волгоградском стадионе побывало 1 миллион 35 тысяч зрителей. В тройку лидеров по заполнению спортивных арен кроме Волгограда вошли Сочи и Калининград.

Напомним, в сегодняшней игре волгоградцы выиграли с счетом 1:0. Ворота курского «Авангарда» были «распечатаны» на 90-й минуте.



