Спорт

Матч волгоградского «Ротора» и курского "Авангарда" побил рекорд посещаемости

Спорт 10.11.2018 21:30
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10.11.2018 21:30


Сегодня 14 тысяч 788 зрителей посетили игру «Ротора» и курского «Авангарда» на Волгоград-Арене. Как сообщили ИА «Высота 102» в аналитическом агентстве «ТурСтат», это лучший показатель по посещаемости в 21-ом туре Футбольной национальной лиги. Всего с начала сезона на волгоградском стадионе побывало 1 миллион 35 тысяч зрителей. В тройку лидеров по заполнению спортивных арен кроме Волгограда вошли Сочи и Калининград. 
Напомним, в сегодняшней игре волгоградцы выиграли с счетом 1:0. Ворота курского «Авангарда» были «распечатаны» на 90-й минуте.

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