Студентка из Волгограда не избежала наказания за интернет-обман москвички





Волгоградский областной суд не прекратил уголовное дело и оставил в силе приговор студентке 4 курса одного из вузов города, обманом завладевшей деньгами жительницы Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление, адвокат осужденной настаивал на отмене приговора Тракторозаводского районного суда с последующим прекращением уголовного дела при установлении условий для примирения сторон. Однако наказание осталось неизменным – 300 часов обязательных работ за хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст. 159 УК РФ).

В суде установлено, что в конце прошлого года студентка нашла во всемирной паутине «инструкцию» по интернет-мошенничеству. На известном сайте объявлений она разместила сообщение, что якобы продает сумку известного итальянского бренда «Marino Оrlandi» чуть больше чем за 5200 рублей. Вскоре нашлась и покупательница, пожелавшая приобрести модный аксессуар. Девушка списалась с продавщицей через «Viber» и договорилась, что товар ей пришлют посылкой с наложенным платежом. Чтобы замести следы, волгоградка дала покупательнице номер карты свой подруги, которая была не в курсе преступной махинации. Подруга мошенницы отправила товар посылкой через «Почту России».

Когда жительница столицы получила долгожданную бандероль, она оплатила покупку. Однако вскоре ее ждало сильнейшее разочарование - когда девушка вскрыла пакет, то увидела внутри лишь старые, изрядно поношенные сапоги. Поняв, что ее обманули, москвичка обратилась в полицию.

Злоумышленницу нашли, она призналась в совершенном преступлении и попросила о рассмотрении дела в особом порядке - без проведения судебного разбирательства.



