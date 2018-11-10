Расследования

Студентка из Волгограда не избежала наказания за интернет-обман москвички

Расследования 10.11.2018 14:30
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10.11.2018 14:30


Волгоградский областной суд не прекратил уголовное дело и оставил в силе приговор студентке 4 курса одного из вузов города, обманом завладевшей деньгами жительницы Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление, адвокат осужденной настаивал на отмене приговора Тракторозаводского районного суда с последующим прекращением уголовного дела при установлении условий для примирения сторон. Однако наказание осталось неизменным – 300 часов обязательных работ за хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст. 159 УК РФ). 
В суде установлено, что в конце прошлого года студентка нашла во всемирной паутине «инструкцию» по интернет-мошенничеству. На известном  сайте объявлений  она разместила  сообщение, что якобы продает  сумку известного итальянского бренда «Marino Оrlandi» чуть больше чем за 5200 рублей. Вскоре нашлась и покупательница, пожелавшая приобрести модный аксессуар. Девушка списалась с продавщицей через «Viber» и договорилась, что товар ей пришлют посылкой с наложенным платежом. Чтобы замести следы, волгоградка дала покупательнице номер карты свой подруги, которая была не в курсе преступной махинации. Подруга мошенницы отправила товар посылкой через «Почту России».  
Когда жительница столицы получила долгожданную бандероль, она оплатила покупку. Однако вскоре ее ждало сильнейшее разочарование - когда девушка вскрыла пакет, то увидела внутри лишь старые, изрядно поношенные сапоги. Поняв, что ее обманули, москвичка обратилась в полицию.
Злоумышленницу нашли, она призналась в совершенном преступлении и попросила  о рассмотрении дела в особом порядке - без проведения судебного разбирательства.

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