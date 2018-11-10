Популярный маршрут в Волгоградской области "приказал долго жить"

Сегодня не вышли в рейс микроавтобусы по маршруту "Краснослободск — Городище", которые, как сообщили ИА "Высота 102" читатели информагентства ,были очень удобны пассажирам. "Что делать нам теперь, - задаются вопросом волгоградцы. - Ведь личный транспорт есть далеко не у всех, а этот маршрут был очень удобен, тем более что была возможность проехать через центр Волгограда".

По словам самих водителей маршрута №138, перевозчик им заявил, что рейс оказался нерентабельный, и что нужно минимум 20 микроавтобусов, с которых будет собираться ориентировочно по 1000 рублей.

"Судя по всему, получается, что люди опять оказались один на один со своими проблемами, а перевозчик просто будет держать у себя маршрутные карты, чтобы на этот маршрут не вышел никто другой", - прокомментировали абсурдную ситуацию волгоградцы.