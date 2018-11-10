Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде спасают от гибели

Экология 10.11.2018 12:05
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10.11.2018 12:05
Заброшенный и утопающий в мусоре сквер у завода «Красный Октябрь» получает вторую жизнь. Сегодня сюда пришла техника, сотрудники коммунальных предприятий города, которые проводят опиловку деревьев и очищают территорию от мусора. Как сообщает ИА «Высота 102», задействовано 7 единиц техники, в том числе вышки и дробилки, порядка 50 человек рабочих.
По словам главы Волгограда Виталия Лихачева, который сегодня прибыл с рабочей поездкой на территорию, еще недавно этот зеленый уголок был гордостью не только завода «Красный Октябрь», но и местом отдыха для волгоградцев. Поэтому город сделает все, чтобы возродить сквер. Такую задачу поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе состоявшейся накануне встречи с коллективом металлургического предприятия. Как говорит глава города, зеленой зоне, не обновлявшейся со времен ее закладки, требуется комплексная реновация. Уже в будущем году здесь начнется восстановление асфальтобетонного покрытия дорожно-тропиночной сети, будут высажены деревья и кустарники, установлены новые малые архитектурные формы.
Напомним, ИА «Высота 102» рассказывала о ситуации в материале «Парк завода «Красный октябрь» в Волгограде - большая мусорная свалка». С приходом нового руководителя «Красного Октября» Дмитрия Герасименко территория стала гибнуть на глазах: десятки деревьев высохли, памятник Ольге Ковалевой, первой женщине-сталевару, героически погибшей при защите родного города Сталинграда в 1942 году, - также в мусоре и грязи. Но господину Герасименко было совсем не до благоустройства этой зеленой зоны. В настоящее время ему предъявлены обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса за злоупотребление полномочиями и растрату, он объявлен в международный розыск и скрывается от российского правосудия за границей.
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