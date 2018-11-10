Происшествия

В Волгоградской области автовладелец пошел на преступление, чтобы не оплачивать штрафы

Происшествия 10.11.2018 10:54
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10.11.2018 10:54


Житель Калачевского района, чтобы не оплачивать штрафы за нарушение ПДД, сообщил в полицию об угоне своего автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, 64-летний житель села Береславка заявил правоохранителям, что оставил свой «ВАЗ-2104» на обочине автодороги, а вернувшись рано утром, не обнаружил машины на месте. Полицейские установили, что мужчина лжет. Как оказалось, данный автомобиль в 2016 году был продан по договору купли – продажи. Новый владелец на регистрационный учет ГИБДД купленный автомобиль так и не поставил, он по-прежнему числился за старым хозяином. Через некоторое время на адрес проживания калачевца стали приходить уведомления о вынесенных постановлениях по делам об административных правонарушениях - штрафов за нарушение ПДД. Чтобы не оплачивать их мужчина выдумал историю с угоном автомашины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по чт. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

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