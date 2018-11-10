Происшествия 10.11.2018 10:54
490 0
10.11.2018 10:54
Житель Калачевского района, чтобы не оплачивать штрафы за нарушение ПДД, сообщил в полицию об угоне своего автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, 64-летний житель села Береславка заявил правоохранителям, что оставил свой «ВАЗ-2104» на обочине автодороги, а вернувшись рано утром, не обнаружил машины на месте. Полицейские установили, что мужчина лжет. Как оказалось, данный автомобиль в 2016 году был продан по договору купли – продажи. Новый владелец на регистрационный учет ГИБДД купленный автомобиль так и не поставил, он по-прежнему числился за старым хозяином. Через некоторое время на адрес проживания калачевца стали приходить уведомления о вынесенных постановлениях по делам об административных правонарушениях - штрафов за нарушение ПДД. Чтобы не оплачивать их мужчина выдумал историю с угоном автомашины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по чт. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
Реклама
Популярное по теме
23.10.2018 09:22
20956 26
17.10.2018 20:10
11464 0
03.11.2018 22:42
6172 0
Трое детей погибли во время пожара в Волгоградской области09.11.2018 19:26
Происшествия 09.11.2018 19:26
2764 0 Обсудить
В Волгоградской области в огне погибли два человека09.11.2018 18:50
Происшествия 09.11.2018 18:50
853 0 Обсудить
В Волгограде подрядчик РЖД попался на взятке09.11.2018 13:50
Происшествия 09.11.2018 13:50
2593 4 Обсудить
В Волжском гражданина Таджикистана задержали с килограммом героина (ВИДЕО)09.11.2018 10:21
Происшествия 09.11.2018 10:21
4825 4 Обсудить
В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие (ВИДЕО)09.11.2018 09:03
Происшествия 09.11.2018 09:03
5591 2 Обсудить
В Волгоградской области военнослужащий задержан за торговлю наркотиками08.11.2018 15:53
Происшествия 08.11.2018 15:53
2310 1 Обсудить
В Волгограде школьного главбуха и ее дочь признали мошенниками за обман с трудоустройством08.11.2018 14:31
Происшествия 08.11.2018 14:31
2765 3 Обсудить
В Волгоградской области поймали сбившего двоих подростков водителя-труса08.11.2018 11:04
Происшествия 08.11.2018 11:04
1764 2 Обсудить
Авиадебошира-курильщика высадили в Волгограде07.11.2018 15:34
Происшествия 07.11.2018 15:34
5193 3 Обсудить
Рецидивист из Волгоградской области задержан за угон иномарок в Подмосковье07.11.2018 10:16
Происшествия 07.11.2018 10:16
3480 1 Обсудить
«Лоб в лоб»: авария в Волжском — есть пострадавшие, один водитель погиб (ВИДЕО)07.11.2018 09:49
Происшествия 07.11.2018 09:49
6739 8 Обсудить
В Волгограде пассажирский автобус на "зебре" сбил пешехода07.11.2018 09:46
Происшествия 07.11.2018 09:46
2227 4 Обсудить
Крупное ДТП под Волгоградом с участием детей спровоцировала женщина-водитель06.11.2018 18:15
Происшествия 06.11.2018 18:15
4019 3 Обсудить
В центре Волгограда тушат пожар в частной бане06.11.2018 13:24
Происшествия 06.11.2018 13:24
3888 11 Обсудить
Под Волгоградом в аварии пострадали шестеро детей06.11.2018 12:09
Происшествия 06.11.2018 12:09
2337 3 Обсудить
Реклама