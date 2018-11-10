Общество 10.11.2018 10:42
257 0
10.11.2018 10:42
Каждый военнослужащий роты почетного караула, несущий службу на Мамаевом кургане в Волгограде, за год проходит строевым шагом более 9 тысяч километров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, за время прохождения службы каждый солдат проводит на посту в зале воинской славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане около 300 часов.
С первых дней прохождения курса общевойсковой подготовки главным предметом для солдат этой роты считается строевая подготовка, на которую отводится более 800 часов практических занятий. Не менее 4 часов в день выделено для интенсивных занятий на плацу, столько же времени отводится на специальную подготовку, в ходе которой военнослужащие осваивают порядок выполнения различных ритуалов, таких как встреча делегаций, возложение венков и др.
Особое внимание уделяется занятиям по физической подготовке, а также занятиям на хореографических станках в специальном классе, где солдаты работают над растяжкой.
Помимо несения службы в почетном карауле, личный состав роты принимает участие в различных памятных и торжественных мероприятиях на территории Волгоградской области и ЮВО и является визитной карточной Волгограда.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
32762 29
28.10.2018 19:26
23614 9
23.10.2018 20:10
12024 3
На главной площади в Волгограде отметили главный праздник полицейских09.11.2018 15:38
Дороги Волгоградской области станут опасными из-за тумана и снега09.11.2018 11:09
В Волжском любителей пощекотать нервы зовут на ужасную выставку09.11.2018 11:02
В Волгоградской области дешевеет алкоголь и дорожают продукты09.11.2018 09:53
Чиновники предложили волгоградским компаниям достроить «почти готовые» дома дольщиков09.11.2018 09:00
Жители Волгоградской области уйдут на пенсию с комфортом08.11.2018 17:30
В Волгограде росгвардейцы вспомнили погибших друзей08.11.2018 16:56
В Волгоградской области нашлось немного денег для жителей аварийных домов08.11.2018 16:14
В Волгоградской области начато расследование по исчезновению самолетов и вертолетов08.11.2018 13:42
На выезде с Нулевой продольной в Волгограде изменится приоритет движения08.11.2018 12:37
В руднике Гремячинского ГОКа заработал подземный медицинский пункт08.11.2018 11:15
В Волгоградской области суд «завернул» дело топ-менеджеров скандального долгостроя08.11.2018 10:22
В Волгоградской области учатся защищать здоровье от «грязных» продуктов08.11.2018 05:21
В парке «Сказка» в Волгограде появится избушка на курьих ножках07.11.2018 18:16
Прокурорам и ОНФ рассказали о беспределе в пожарном ведомстве Волгоградской области07.11.2018 17:30
Реклама