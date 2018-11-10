



Каждый военнослужащий роты почетного караула, несущий службу на Мамаевом кургане в Волгограде, за год проходит строевым шагом более 9 тысяч километров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, за время прохождения службы каждый солдат проводит на посту в зале воинской славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане около 300 часов.

С первых дней прохождения курса общевойсковой подготовки главным предметом для солдат этой роты считается строевая подготовка, на которую отводится более 800 часов практических занятий. Не менее 4 часов в день выделено для интенсивных занятий на плацу, столько же времени отводится на специальную подготовку, в ходе которой военнослужащие осваивают порядок выполнения различных ритуалов, таких как встреча делегаций, возложение венков и др.

Особое внимание уделяется занятиям по физической подготовке, а также занятиям на хореографических станках в специальном классе, где солдаты работают над растяжкой.

Помимо несения службы в почетном карауле, личный состав роты принимает участие в различных памятных и торжественных мероприятиях на территории Волгоградской области и ЮВО и является визитной карточной Волгограда.



