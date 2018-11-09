Трое детей погибли во время пожара в Волгоградской области

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Происшествия 09.11.2018 19:26
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09.11.2018 19:26
Полугодовалая девочка и два ее брата двух и четырех лет погибли при пожаре частного дома в Ленинске. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального МЧС, сигнал о возгорании деревянного дома поступил в 17:24. В 18:24 пожар был потушен.
Дети на момент трагедии находились дома одни. Отец был на работе, а мать на придомовом участке. Она и увидела возгорание, но войти в дом из-за огня и дыма не смогла.
Все обстоятельства уточняются. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.
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