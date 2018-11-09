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В Волгоградской области на пожаре погибли два человека

Происшествия 09.11.2018 18:50
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09.11.2018 18:50

Сегодня в хуторе Новоляпичев Калачевского района Волгоградской области во время пожара погибла 82-летняя женщина и 50-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе МЧС региона, сигнал о возгорании деревянного дома поступил в пожарную часть в 14:49. В 15:23 огонь был потушен. Причины возгорания устанавливаются.
Сотрудники МЧС региона просят всех соблюдать требования пожарной безопасности. Не оставлять включенными элетроприборы и не перегружать системы отопления.

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