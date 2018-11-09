В Волгоградской области на пожаре погибли два человека

Сегодня в хуторе Новоляпичев Калачевского района Волгоградской области во время пожара погибла 82-летняя женщина и 50-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе МЧС региона, сигнал о возгорании деревянного дома поступил в пожарную часть в 14:49. В 15:23 огонь был потушен. Причины возгорания устанавливаются.

Сотрудники МЧС региона просят всех соблюдать требования пожарной безопасности. Не оставлять включенными элетроприборы и не перегружать системы отопления.